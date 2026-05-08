Thủ tướng Thái Lan, Campuchia gặp nhau bên lề thượng đỉnh ASEAN, cam kết thúc đẩy xây dựng lòng tin 08/05/2026 05:17

Ngày 7-5, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines, nhất trí thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm củng cố thỏa thuận ngừng bắn và thiết lập hòa bình, theo đài Thai PBS World.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr - nước chủ tịch ASEAN 2026 đã đứng ra làm trung gian cho cuộc thảo luận đầu tiên giữa lãnh đạo Thái Lan và Campuchia sau nhiều tháng. Ông Marcos cho biết hai bên đã đạt được một số thỏa thuận chưa được công bố cụ thể.

“Trong cuộc gặp này, tôi cho rằng nhiều vấn đề đã được đề cập, một số thỏa thuận đã đạt được và các hướng đi tiếp theo đã được thảo luận” - ông Marcos nói, cho biết cuộc đối thoại diễn ra nhờ “niềm tin rõ ràng và mạnh mẽ của cả hai nhà lãnh đạo rằng đây là thời điểm dành cho hòa bình, không còn là thời điểm của chiến tranh nữa”.

(từ trái sang)Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tại cuộc gặp ngày 7-5. Ảnh: NATION

Thủ tướng Anutin nói với các phóng viên sau cuộc gặp rằng hai bên đã nhất trí giao cho bộ trưởng ngoại giao tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy “các biện pháp xây dựng lòng tin mang tính thực tiễn, bắt đầu từ những lĩnh vực mà chúng tôi có tiếng nói chung”.

“Những biện pháp này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc khôi phục lòng tin và từng bước tái thiết quan hệ song phương. Thái Lan và Campuchia phải cùng nhau tiến về phía trước, từng bước một, theo cùng một hướng” - ông Anutin nói.

Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết Phnom Penh “tái khẳng định rằng biên giới không thể bị thay đổi, cũng không thể được xác định bằng vũ lực hay bằng việc áp đặt sự đã rồi”.

Nhà lãnh đạo Campuchia cho biết bộ trưởng ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục thảo luận và thúc đẩy tiến trình theo hướng có thể mang lại kết quả cụ thể.

“Các cuộc thảo luận của chúng tôi tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm khôi phục cũng như củng cố một khuôn khổ hoạt động hiệu quả cho hòa bình lâu dài và quan hệ bình thường hóa” - ông Hun Manet nói.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Thái Lan hôm 5-5 tuyên bố đơn phương chấm dứt thỏa thuận với Campuchia về hoạt động thăm dò năng lượng chung ngoài khơi, bất chấp lời kêu gọi từ Phnom Penh về duy trì hiệp ước đã tồn tại suốt 25 năm.

Campuchia cho biết không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm giải pháp chính thức cho các yêu sách chồng lấn ở Vịnh Thái Lan theo các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).