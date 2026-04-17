Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trung tâm ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN 17/04/2026 10:39

Sáng 17-4, tại TP Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm, khảo sát Trung tâm hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Trung Quốc - ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thăm Trung tâm hợp tác ứng dụng AI Trung Quốc - ASEAN. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Cương đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Trung Quốc và Việt Nam, khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc - ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy sự phát triển bao trùm và cùng có lợi của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Đây được coi là dự án mang tính biểu tượng cho tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của TP Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

