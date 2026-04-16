Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung tại Bắc Kinh 16/04/2026 06:10

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa”, kế thừa, nuôi dưỡng và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 15-4, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Bày tỏ xúc động khi gặp mặt đại diện gia đình, thân nhân của các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong những năm tháng chiến tranh gian khổ, các đồng chí cố vấn, chuyên gia Trung Quốc đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam. Trong đó có đồng chí Đại tướng Trần Canh, đồng chí Thượng tướng Vi Quốc Thanh đã chiến đấu kiên cường bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các nhà cách mạng tiền bối để cùng giành được những thắng lợi quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước một lần nữa gửi lời cảm ơn sâu sắc các đồng chí Trung Quốc đã giúp Việt Nam rất nhiều cả sức người, sức của, là hậu phương lớn của Cách mạng Việt Nam.

Vui mừng thông báo về những kết quả nổi bật trong quan hệ thực chất và hiệu quả giữa hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hợp tác an ninh - quốc phòng ngày càng thực chất hơn. Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, kết nối giao thông cũng có nhiều đột phá mới bên cạnh việc duy trì các cuộc tiếp xúc mật thiết giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác địa phương, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động. Có thể nói quan hệ hai Đảng, hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp, sâu sắc và toàn diện nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng, bạn bè truyền thống, đang chung tay xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn và khẳng định luôn trân trọng các đồng chí, các bạn như người thân trong gia đình. Ông nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn thời gian tới, thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục “giữ lửa”, truyền cảm hứng cho các thế hệ kế cận viết tiếp những trang sử hữu nghị của quan hệ hai nước.