Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 tại Philippines 04/05/2026 19:35

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, diễn ra tại Cebu (Philippines) từ ngày 7 đến 8-5-2026.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr – Chủ tịch ASEAN 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 cùng lãnh đạo các nước thành viên và Tổng Thư ký ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: TTXVN

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, cạnh tranh địa chiến lược gia tăng, đặc biệt là các điểm nóng tại Trung Đông tác động đa chiều đến kinh tế toàn cầu.

Dù đối mặt nhiều thách thức, ASEAN vẫn duy trì đà xây dựng cộng đồng, phát huy vai trò trung tâm và củng cố đoàn kết nội khối. Sau 10 năm triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, khu vực đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, từ bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Đáng chú ý, ASEAN đã vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2025, với tổng GDP khoảng 4.160 tỉ USD, hướng tới vị trí thứ 4 toàn cầu vào năm 2030.

Song song đó, khu vực tiếp tục đẩy mạnh hội nhập thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và thích ứng với các xu hướng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế biển và trung hòa carbon.

Bước sang giai đoạn mới, ASEAN đang triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 với định hướng xây dựng một khu vực “tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm”, trên cả bốn trụ cột: Chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.

Với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines đề xuất chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, cùng ba định hướng lớn gồm củng cố hòa bình – an ninh, thúc đẩy các hành lang thịnh vượng và tăng cường trao quyền cho người dân.

Tại Hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN dự kiến tập trung thảo luận những vấn đề thiết thực như bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hội nghị cũng dự kiến thông qua và ghi nhận hơn 20 văn kiện quan trọng, góp phần định hướng hợp tác ASEAN trong giai đoạn tới.

Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 và luôn coi đây là ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Trải qua hơn 30 năm tham gia, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, được các nước đánh giá cao.

Tham dự Hội nghị lần này, đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nước Chủ tịch Philippines và các nước thành viên nhằm đóng góp vào thành công chung.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIV và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông, trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các nước để thúc đẩy hợp tác song phương, trao đổi các vấn đề cùng quan tâm