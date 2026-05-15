Chiến sự Nga-Ukraine 15-5: Đêm đẫm máu ở Kiev, 21 người thiệt mạng, 64 người bị thương và mất tích, ông Zelensky lệnh lên phương án đáp trả 15/05/2026 08:37

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Đêm đẫm máu ở Kiev, ông Zelensky ra lệnh lên phương án đáp trả; Điện Kremlin cảnh báo châu Âu về kịch bản thay đổi nhân sự; Nga bắn hạ UAV Ukraine tại nhiều khu vực biên giới.

Đêm đẫm máu ở Kiev, ông Zelensky lệnh lên phương án đáp trả

Ngày 14-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ thị quân đội Ukraine xây dựng "các phương án đáp trả khả thi" sau đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Nga vào thủ đô Kiev, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 47 người khác bị thương.

Theo tờ Kiev Independent, trong đêm 14-5, hàng chục tên lửa và hàng trăm UAV đã làm rung chuyển Kiev trong đợt tấn công quy mô lớn mới nhất từ phía Nga, khiến một tòa chung cư cao tầng bị phá hủy một phần. Phía cơ quan chức năng xác nhận hiện vẫn còn 17 người mất tích.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư, sau đòn tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vào Kiev trong đêm 14-5. Ảnh: Nick Allard/ Kyiv Independent

Cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương). Còi báo động vang lên trên toàn quốc sau khi có cảnh báo Nga triển khai các tiêm kích MiG-31 mang tên lửa, đặt mọi khu vực vào tình trạng nguy hiểm trước các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Ngay sau đó, quan chức địa phương cảnh báo một lượng lớn UAV Nga đang hướng về thủ đô và các đòn tập kích tên lửa là mối đe dọa hiện hữu. Những tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại Kiev vào khoảng 3 giờ sáng khi lực lượng phòng không bắt đầu đánh chặn UAV, trước khi các tên lửa đạn đạo đầu tiên bắt đầu lao xuống chỉ vài phút sau đó.

Theo số liệu từ Không quân Ukraine, trong đợt tập kích nói trên, phía Nga đã phóng tổng cộng 56 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng 675 UAV tấn công tự sát.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã đánh chặn hoặc chế áp điện tử thành công 29 tên lửa hành trình Kh-101, 12 tên lửa Iskander/S-400 và 652 UAV trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

"Chúng tôi đang chuẩn bị các bước đi nhằm tăng cường phản ứng chung: các biện pháp trừng phạt phải khiến Nga đau đớn hơn nữa" - ông Zelensky tuyên bố trên Telegram, đồng thời kêu gọi các đồng minh phương Tây thắt chặt các lỗ hổng để ngăn Moscow né tránh lệnh trừng phạt.

Ngay sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết ông đã chỉ đạo các thủ tục để triệu tập một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc "nhằm phản đối việc Nga gây hại dân thường Ukraine và tấn công vào nhân viên cứu trợ nhân đạo".

Trên mạng xã hội X, ông Sybiha nhấn mạnh: "Quy mô khủng bố này của Nga đòi hỏi những phản ứng quốc tế mạnh mẽ và tôi kêu gọi tất cả các quốc gia phải lên tiếng".

Nga bắn hạ UAV Ukraine tại nhiều khu vực biên giới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14-5 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 38 UAV của Ukraine trên nhiều khu vực lãnh thổ Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông báo, các UAV bị bắn hạ trong khung thời gian từ 8 giờ đến 23 giờ (giờ Moscow) ngày 14-5, tại các tỉnh Belgorod, Bryansk, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov và khu vực bán đảo Crimea. Bộ này không cung cấp thêm thông tin về thiệt hại hoặc mảnh vỡ rơi xuống mặt đất.

Trong khi đó, ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu chính quyền quân sự - dân sự khu vực Kharkiv do Nga bổ nhiệm, cho biết lực lượng Nga đang đạt được những bước tiến tại khu vực Volchansk, nơi giao tranh được mô tả là diễn ra ác liệt nhất hiện nay.

Ông Ganchev nói “quyền chủ động hiện hoàn toàn thuộc về lực lượng Nga” và cho rằng tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine đang ở mức thấp, đồng thời cáo buộc có nhiều binh sĩ, bao gồm cả lực lượng nước ngoài, đã bị bắt giữ. Phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi về các tuyên bố này.

Ở chiều ngược lại, chính quyền khu vực Belgorod của Nga cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine trong ngày 14-5 đã khiến 1 dân thường thiệt mạng và 3 người bị thương.

Theo cơ quan điều hành khu vực, tại làng Golovchino thuộc huyện Graivoronsky, một UAV đã tấn công một ngôi nhà dân, khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ và một người khác bị thương do mảnh đạn ở đầu và chân. Tại làng Bershakovo gần Shebekino, 2 người đàn ông bị chấn thương do sóng âm và mảnh vỡ.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cho biết nhiều UAV khác đã tấn công 5 khu định cư thuộc huyện Graivoronsky.

Điện Kremlin: Kiev sẽ làm tất cả để phục vụ “lợi ích không minh bạch”

Ngày 14-5, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng chính quyền Kiev sẽ “không tha cho bất kỳ ai” và có thể sử dụng mọi nguồn lực để phục vụ “lợi ích không minh bạch”, nếu không bị “kiềm chế đúng mức”.

Chia sẻ với kênh Channel One, ông Peskov nói rằng các hành động của chính quyền Kiev có thể dẫn tới thêm những thay đổi nhân sự ở châu Âu, sau các trường hợp Thủ tướng Latvia Evika Silina vừa thông báo từ chức ngày 14-5.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov đồng thời cho rằng các quốc gia vùng Baltic nên “chuẩn bị cho kịch bản tương tự”.

“Chính quyền Kiev sẽ không tha cho bất kỳ ai, nếu không bị kiềm chế đúng mức, và họ sẽ sử dụng mọi người cho những lợi ích rất và rất thiếu minh bạch của mình” - ông Peskov nhấn mạnh.

Hiện phía Ukraine chưa đưa ra phản hồi đối với những phát ngôn này.