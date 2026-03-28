Kỷ niệm 80 năm Thể thao Việt Nam: Bứt phá từ "nền kinh tế mới" và dấu ấn thể thao số 28/03/2026 11:39

80 năm không dừng lại ở những hoạt động nhìn lại chặng đường vẻ vang, Thể thao Việt Nam đang đứng trước cánh cửa chuyển mình, hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái kinh tế thể thao chuyên nghiệp và hội nhập.

Sôi động chuỗi sự kiện Tháng thể thao 2026

Cách đây tròn 80 năm, vào ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục. Lời dạy "Dân cường thì nước thịnh" của Người trên Báo Cứu Quốc cùng ngày vẫn luôn là kim chỉ nam cho sự nghiệp phát triển thể chất nước nhà.

Để kỷ niệm dấu mốc 80 năm ra đời của nền Thể dục thể thao Cách mạng, tháng 3 năm nay thực sự trở thành một "Tháng thể thao" với hàng loạt sự kiện quy mô:

Các vận động viên, HLV tiêu biểu toàn quốc năm 2025 được vinh danh tại sự kiện.

Ngày 21-3-2026: Chương trình "Ngày hội sức khỏe thể thao 2026" tổ chức khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Ngày 22-3 và 26-3-2026: Phát động "Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc", điểm nhấn là lễ hưởng ứng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) vào sáng 26-3.

Ngày 27-3-2026: Chuỗi hoạt động trọng điểm bao gồm Giải Pickleball tại Cụm sân Mỹ Đình; Triển lãm Ảnh "Thể thao Việt Nam - 80 năm một chặng đường"; cùng Chương trình Vinh quang Thể thao Việt Nam và Gala giao lưu vào buổi tối.

Ngày 28-3-2026: Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Hành trình 80 năm mở ra một kỷ nguyên mới. Với tầm nhìn chiến lược và bệ phóng từ nền kinh tế số, Thể thao Việt Nam hứa hẹn sẽ gặt hái thêm nhiều thành tựu, nâng tầm vị thế trên bản đồ quốc tế.

Kiến tạo "Nền kinh tế mới" từ thể thao

Một trong những điểm nhấn chiến lược trong chuỗi sự kiện năm nay là Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026 diễn ra vào ngày 27-3 tại Hà Nội với chủ đề: “Kiến tạo một nền kinh tế mới”.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thể thao 2026.

Đã đến lúc thể thao cần được nhìn nhận toàn diện hơn, vừa nâng cao sức khỏe, vừa là một lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng, kích thích đầu tư. Tư duy này bám sát định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 70-KL/TW và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngành thể thao đang hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái bao gồm: hạ tầng, giải đấu, bản quyền truyền thông, tài trợ và tổ chức sự kiện. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân, trực tiếp tham gia đầu tư, vận hành và thương mại hóa các sản phẩm thể thao.

Các khách mời tham gia diễn đàn Kinh tế thể thao Việt Nam 2026.

Trong bức tranh của nền kinh tế thể thao mới, chuyển đổi số và Thể thao Điện tử (Esports) đóng vai trò là bệ phóng chiến lược. Nhận thức rõ sức lan tỏa mạnh mẽ và tiềm năng kinh tế to lớn từ bộ môn này, trong năm 2026, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam sẽ chủ trì cùng các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi giải đấu và sự kiện quy mô lớn nhằm vinh danh Thể thao Điện tử ở cấp Quốc gia, Quốc tế.

Đây là bước đi trọng tâm nhằm kiến tạo những sân chơi bài bản, chuyên nghiệp, qua đó khẳng định thương hiệu quốc gia và khai mở tối đa nhiệt huyết, sức sáng tạo của cộng đồng yêu thích thể thao số nước nhà.

