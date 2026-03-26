4 trường đại học của Đông Nam Á tranh giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 26/03/2026 19:29

(PLO)- Ngoài hai đội sinh viên của Việt Nam, vòng chung kết bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 có bốn đội đến từ Lào, Singapore, Campuchia và Malaysia.

Ngày 26-3, ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026, cúp THACO đã công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Theo nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, được sự đồng ý của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO. Giải có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Giải lần này sẽ có bốn đội từ bốn trường đại học danh tiếng của Lào, Campuchia, Singapore, Malaysia tham dự. Ảnh: BD

Theo đó, các trận đấu của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 5-4, tại sân vận động trường Đại học Nha Trang.

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 có sáu đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam là trường Đại học Thuỷ lợi và đội chủ nhà trường Đại học Nha Trang.

Bốn đội còn lại, gồm: Trường Đại học Svay Rieng Campuchia, Trường Đại học Lào, Trường Đại học quốc gia Malaysia và Trường Đại học quốc gia Singapore.

Các đội bóng sẽ chia làm hai bảng đấu vòng loại giành suất vào chung kết. Ảnh: BD

Theo ban tổ chức, sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu A và B. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng ba.

Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 11 m để xác định đội thắng.

Đông đảo khán giả cổ vũ cho giải giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần 4 vừa kết thúc. Ảnh: BD