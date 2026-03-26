4 trường đại học của Đông Nam Á tranh giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2

Ngày 26-3, ban tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026, cúp THACO đã công bố, bốc thăm xếp lịch thi đấu.
Theo nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập báo Thanh Niên, được sự đồng ý của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, báo Thanh Niên tổ chức giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 năm 2026 cúp THACO. Giải có sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
Theo đó, các trận đấu của vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 sẽ diễn ra từ ngày 28-3 đến 5-4, tại sân vận động trường Đại học Nha Trang.
Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên quốc tế lần 2 có sáu đội bóng tham dự, trong đó có hai đội bóng sinh viên Việt Nam là trường Đại học Thuỷ lợi và đội chủ nhà trường Đại học Nha Trang.
Bốn đội còn lại, gồm: Trường Đại học Svay Rieng Campuchia, Trường Đại học Lào, Trường Đại học quốc gia Malaysia và Trường Đại học quốc gia Singapore.
Theo ban tổ chức, sáu đội bóng sẽ được chia thành hai bảng đấu A và B. Các đội trong bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, rồi chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết.
Đội xếp thứ nhất và thứ nhì mỗi bảng sẽ thi đấu trận bán kết, hai đội thắng bán kết sẽ thi đấu trận chung kết, hai đội thua bán kết tranh hạng ba.
Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức loại trực tiếp một trận, nếu sau thời gian thi đấu chính thức (80 phút) tỷ số hòa, sẽ thi đá luân lưu 11 m để xác định đội thắng.
Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 6.000 USD; đội Nhì nhận huy chương, bảng danh vị và 4.000 USD; đội thứ Ba ngoài huy chương, bảng danh vị sẽ nhận 2.000 USD; còn đội giành giải phong cách sẽ nhận huy chương, bảng danh vị và giải thưởng 1.500 USD.