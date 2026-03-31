Không có gì đánh gục được Malaysia, quyết thắng tuyển Việt Nam 31/03/2026 12:08

Tuyển Malaysia đã bị loại khỏi Asian Cup, nhưng HLV trưởng Peter Cklamovski khẳng định Harimau Malaya chưa bao giờ mạnh mẽ và quyết tâm hơn để khẳng định mình trước thềm trận đấu với tuyển Việt Nam ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027.

HLV người Úc Cklamovski của tuyển Malaysia cho biết việc bị loại đã ảnh hưởng đến toàn đội suốt một tháng qua, nhưng thay vì làm họ suy sụp, điều đó lại càng củng cố bản sắc của đội.

"Tất nhiên là chúng tôi rất thất vọng về kết quả này", HLV Cklamovski nói, "Nhưng không gì có thể đánh gục Malaysia. Chuyện này đã đè nặng lên chúng tôi suốt nhiều tháng, và chúng tôi đã tận dụng nó để khích lệ toàn đội. Tinh thần đồng đội thật tuyệt vời. Chúng tôi kiểm soát được những gì mình có thể kiểm soát… cách chúng tôi tập luyện, thi đấu, và chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho chiến thắng trước Việt Nam".

Ông Cklamovski gọi đó là cơ hội để đội tuyển Malaysia tự đánh giá bản thân, cả với tư cách là một tập thể và một quốc gia. Quá trình chuẩn bị của đội cũng bao gồm việc tìm hiểu những hiểu biết chiến thuật từ tiền vệ nhập tịch Endrick Dos Santos, người đã có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Việt Nam - V-League.

Tuyển Malaysia tích cực tập luyện trước trận đấu với tuyển Việt Nam. ẢNH: NST

Trong khi đó, đội trưởng tuyển Malaysia Dion Cools cũng thể hiện sự thách thức tương tự như HLV của mình, mô tả trận đấu với Việt Nam vừa là chương cuối cùng vừa là nỗi ám ảnh riêng.

"Chúng tôi luôn có tinh thần chiến thắng trận đấu tiếp theo, bất kể hoàn cảnh nào," Dion Cools khẳng định, "Chúng tôi đã tập luyện tốt, chúng tôi rất quyết tâm và chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá hay nhất của cả chiến dịch trước Việt Nam".

Cầu thủ 30 tuổi này cũng chỉ ra một thống kê đã âm thầm thúc đẩy toàn đội suốt tuần qua khi Malaysia đã không thắng được tuyển Việt Nam trên sân khách trong hơn một thập kỷ.

"Có một mục tiêu để phấn đấu. Đây là thời điểm khó khăn đối với tất cả mọi người, nhưng chúng tôi sẽ tận dụng nó như động lực. Chúng tôi muốn thể hiện bản thân, thể hiện cá tính của mình", Dion Cools nói thêm.

Trong thời điểm hỗn loạn này của lịch sử bóng đá Malaysia, một điều rõ ràng là đội tuyển nước này sẽ bước vào trận đấu với Việt Nam không phải với tâm thế bị chia rẽ mà với tinh thần quyết tâm khôi phục niềm tự hào.

Đội tuyển Malaysia (hạng 135 thế giới) đã bị loại khỏi vòng loại Asian Cup, nhưng sẽ sử dụng trận đấu cuối cùng của bảng F gặp đội tuyển Việt Nam (hạng 103 thế giới) tại sân vận động Thiên Trường ở Ninh Bình vào đêm nay 31-3 để chứng minh giá trị của mình trước người hâm mộ và lấy lại sự ủng hộ mà họ từng có được, tờ NST của Malaysia bình luận.