Ngôi sao của MU khẳng định không có sự khác biệt giữa Carrick và Amorim 31/03/2026 07:29

(PLO)- "Tôi chơi ở vị trí hậu vệ dưới thời Ruben Amorim và Michael Carrick tại MU, mọi thứ không khác biệt lắm", đó là câu nói của ai?

Một ngôi sao của MU đã tiết lộ những điều thú vị khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick. Theo đó, hậu vệ Diogo Dalot cho rằng việc thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Michael Carrick ở hàng phòng ngự không khác biệt nhiều so với khi thi đấu dưới thời Ruben Amorim. Người đồng hương Bồ Đào Nha của Dalot là HLV Amorim đã bị đội chủ sân Old Trafford sa thải vào tháng Giêng sau chuỗi trận tệ hại.

Kể từ đó, Carrick đã ổn định tình hình, thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 trận dẫn dắt Manchester United tại Premier League với tư cách HLV tạm quyền đến hết mùa giải này. Một lý do cho sự cải thiện đáng kể về phong độ của "quỷ đỏ" thành Manchester được cho là do Carrick quay trở lại sơ đồ 4 hậu vệ, thay vì sơ đồ 3-4-3 không hiệu quả của Amorim, vốn đã gây ra rất nhiều vấn đề cho đội chủ sân Old Trafford.

Thay vì sử dụng ba trung vệ, giờ đây MU sử dụng hàng phòng ngự với hai trung vệ và hai hậu vệ cánh trong sơ đồ bốn hậu vệ giăng ngang. Sơ đồ này có thể chuyển thành năm hậu vệ khi một trong hai tiền vệ cánh lùi sâu hơn để theo kèm cầu thủ chạy cánh của đối phương. Tuy nhiên, Dalot tin rằng sự khác biệt là rất nhỏ.

Dalot cho rằng sự tự tin đã giúp MU chơi thăng hoa dưới thời Carrick. ẢNH: 2026 Chris Brunskill/Fantasista

“Nếu phân tích kỹ, mọi thứ không khác biệt nhiều so với những gì chúng tôi đã làm với Ruben Amorim”, hậu vệ Diogo Dalot của MU khẳng định khi chia sẻ với DAZN Portugal, “Nếu nhìn vào từng khía cạnh của trận đấu, bạn sẽ không thấy nhiều khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất là về vai trò của cầu thủ.

Giờ đây chúng tôi chơi với ít hơn một hậu vệ và nhiều hơn một tiền đạo. Như tôi đã nói nhiều lần, cuối cùng thì điều thực sự quan trọng là kết quả. Khi sự tự tin cao, với chất lượng cầu thủ mà chúng tôi có, đôi khi bạn thậm chí không cần phải nói nhiều, các cầu thủ sẽ ra sân và thi đấu tốt".

Hậu vệ 27 tuổi người Bồ Đào Nha của MU này cũng đã suy ngẫm về việc vai trò của anh trong đội đã thay đổi như thế nào, khi được sử dụng ở vị trí tấn công hơn bên cánh. Dalot tin điều này đã giúp anh hiểu rõ hơn những gì cần phải làm trong thời gian tới dưới sự dẫn dắt của Carrick.

“Khi bạn chơi ở vị trí tiền vệ cánh và nhận bóng, bạn có nhiều lựa chọn như đối đầu trực tiếp, tấn công vào hàng phòng ngự, chuyền ngược lại hoặc tìm kiếm tiền vệ tấn công", Dalot phân tích. Tuy nhiên, Dalot thừa nhận rằng vị trí hậu vệ biên là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất.

“Tôi cảm thấy như mình đang trở về với cội nguồn", Diogo Dalot chia sẻ thêm, “Khi có được những cơ hội đó, tôi luôn cố gắng tận dụng tối đa vì tôi biết chúng sẽ giúp tôi trở nên đa năng hơn".

Dalot cho rằng MU không có nhiều sự khác biệt giữa thời Carrick và Amorim. ẢNH: AFP

Cựu ngôi sao của Porto Dalot đang trải qua mùa giải thứ năm tại MU và hiện là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình của "quỷ đỏ". Dalot nói: "Tôi thích gánh vác trách nhiệm đó. Điều tôi cố gắng làm mỗi ngày là thể hiện các giá trị của CLB một cách tốt nhất có thể. Hành vi và thái độ tôi thể hiện hàng ngày rất quan trọng đối với tôi vì tôi biết mình có thể làm gương.

Tôi vẫn tự coi mình là người trẻ. Nhưng thực tế là tôi gia nhập Manchester United quá sớm nên giờ đây điều đó mang lại cho tôi nhiều trách nhiệm hơn. Luôn có những cầu thủ mới đến và tôi cố gắng giúp họ cảm thấy thoải mái. Đồng thời, họ cần hiểu rõ thực tế của CLB này.

Rõ ràng là khi bắt đầu chơi bóng đá, bạn chỉ nghĩ đến niềm đam mê với trò chơi. Bạn không nghĩ nhiều về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ở giai đoạn đầu, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ được chơi cho FC Porto, chứ đừng nói đến việc trở thành cầu thủ có thời gian phục vụ lâu thứ hai tại Manchester United như lúc này".