Tình hình chuyển nhượng của MU diễn biến phức tạp 30/03/2026 07:29

(PLO)- Tình hình chuyển nhượng của MU đang diễn biến phức tạp khi một ngôi sao đưa ra lời kêu gọi trong mùa hè và khoản tiền mặt khổng lồ đang bị đe dọa.

Đó là thông tin được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh). MU đang trên đà giành vé tham dự Champions League mùa giải tới khi hiện xếp thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, điều này sẽ giúp tăng cường sức mạnh tài chính của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đón Manchester United bất kể điều gì xảy ra trong những tuần cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh. Nhưng màn trình diễn của Michael Carrick và các cộng sự từ giờ đến tháng Năm có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình diện mạo của kỳ chuyển nhượng mùa hè cho bất kỳ ai nắm quyền tại Old Trafford mùa giải tới - dù đó là Carrick hay một HLV khác.

Những bản hợp đồng mà MU chiêu mộ hồi mùa hè năm ngoái gồm Cunha, Mbeumo và Sesko giúp làm mới hàng công, đã tạo ra tác động lớn và giờ đây trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo CLB để đảm bảo đạt được những tiến bộ hơn nữa.

Carrick đang dẫn dắt MU rất tốt. ẢNH: MIRROR/GETTY

Các mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng mùa hè của MU đã bắt đầu được xác định, với ba lĩnh vực ưu tiên rõ ràng. Và với một quyết định quan trọng về HLV trưởng cũng nằm trong chương trình nghị sự, một mùa hè đầy biến động nữa đang đến gần với đội chủ sân Old Trafford.

Maguire khẳng định MU cần thêm người

Harry Maguire, người dường như sắp gia hạn hợp đồng tại Old Trafford sau mùa hè này, đã đóng vai trò quan trọng trong một mùa giải cải thiện đáng kể của Manchester United, đội bóng đã có bước ngoặt kể từ khi Ruben Amorim ra đi và Carrick thay thế.

Nhưng Maguire đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng nếu MU muốn tận dụng tối đa những tiến bộ mà họ đã đạt được dưới thời Carrick. Sau khi ủng hộ cựu tiền vệ của MU và Tottenham Carrick đảm nhiệm vị trí HLV trưởng lâu dài, hậu vệ Maguire đã đề cập đến việc tuyển mộ cầu thủ trước một mùa hè đầy biến động.

Harry Maguire nói: “Tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra và tôi chắc chắn đó sẽ là một quá trình kỹ lưỡng, và đây sẽ là một mùa hè lớn. Chúng ta đều biết điều đó đối với Manchester United. Chúng ta cần thêm người, những người để giúp đỡ đội hình. Chúng ta cần cải thiện đội hình, sẽ có một đợt tuyển mộ lớn và tôi chắc chắn rằng ban lãnh đạo sẽ làm đúng".

Đối với một CLB tầm cỡ như MU, mỗi mùa hè luôn quan trọng trên thị trường chuyển nhượng. Đặc biệt là khi MU đang ở vị thế tốt và họ có một cơ hội rất lớn để tiến xa hơn nếu họ làm tốt trong kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

2. Các mục tiêu chuyển nhượng của MU

Anderson đang trong tầm ngắm của MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Manchester United đang rất muốn cải tổ tuyến giữa trong mùa hè này. Và họ đã được liên hệ với một loạt tiền vệ hàng đầu, bao gồm Elliot Anderson và Carlos Baleba. Sự ra đi của Casemiro sẽ giúp Manchester United bổ sung ít nhất một tiền vệ mới vào đội hình, nhưng không mục tiêu của "quỷ đỏ" có giá rẻ, với cả Anderson và Baleba đều có khả năng được định giá lên tới 100 triệu bảng Anh.

Trong những tuần gần đây, nhu cầu về một cầu thủ chạy cánh trái của MU đã trở nên rõ ràng khi Carrick từ bỏ sơ đồ ba hậu vệ ưa thích của Ruben Amorim. Sky Sports (Anh) đưa tin rằng MU thực sự đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái thuận chân phải. Illimian Ndiaye của Everton và Yan Diomande của RB Leipzig là hai mục tiêu của "quỷ đỏ" thành Manchester, trong đó Diomande cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool.

Vị trí hậu vệ trái cũng nằm trong danh sách mục tiêu của Manchester United và họ rất ngưỡng mộ Lewis Hall, người đang có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Newcastle. Nathaniel Brown của Eintracht Frankfurt cũng là một cầu thủ được quan tâm.

Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng ở Premier League, đều gây ấn tượng lớn sau khi gia nhập MU từ Brentford và Wolves. Với thành công của họ, rất có thể MU sẽ thích chiêu mộ cầu thủ từ các đối thủ trong nước hơn là các CLB nước ngoài.

Man United cũng để mắt đến Ndiaye của Everton. ẢNH: CAMERA SPORTS

Với việc MU nhắm đến những mục tiêu có giá chuyển nhượng khổng lồ, việc "quỷ đỏ" cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh và giành vé tham dự Champions League có thể trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Carrick đã dẫn dắt MU thắng 7 trong 10 trận đấu ở Premier League để vươn lên vị trí thứ ba, tạo cho họ cơ hội cạnh tranh để trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Tình hình tài chính của đội chủ sân Old Trafford sẽ được cải thiện đáng kể nếu họ tiếp tục hoàn thành việc giành vé dự Champions League. Điều đó sẽ tăng cường sức mạnh chi tiêu và cả sức hút của MU trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển hơn nữa của bất kỳ ai nắm quyền dẫn dắt đội bóng mùa giải tới.

3. Ai là người chịu trách nhiệm về kế hoạch chuyển nhượng?

Một câu hỏi lớn khác đang lơ lửng xung quanh Manchester United và kế hoạch chuyển nhượng mùa hè của họ là ai sẽ là người dẫn dắt đội bóng? Ban đầu, Carrick được thuê với nhiệm vụ dẫn dắt Quỷ đỏ đến hết mùa giải, trước khi có người được bổ nhiệm chính thức. Nhưng phong độ xuất sắc của Manchester United dưới sự dẫn dắt của Carrick đang dẫn đến những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc ông nên được bổ nhiệm làm HLV dài hạn.

Man Utd đang chơi rất hay dưới thời Carrick. ẢNH: AFP

Tuy nhiên, như HLV Ruben Amorim từng nhận thấy, Manchester United đang hoạt động theo một cấu trúc mà việc tuyển mộ cầu thủ không còn hoàn toàn là trách nhiệm của HLV nữa. Trưởng bộ phận tuyển mộ Christopher Vivell và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox là người chịu trách nhiệm tuyển mộ nhân sự và đã bắt đầu lên kế hoạch tấn công thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Điều đó sẽ giảm thiểu rủi ro về việc MU trì hoãn khởi đầu kỳ chuyển nhượng nếu họ chưa bổ nhiệm HLV mới, đặc biệt là khi World Cup 2026 cũng có thể làm trì hoãn một số thương vụ bom tấn.