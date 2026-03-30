'Pep Guardiola chắc chắn sẽ chia tay Man City mùa hè này' 30/03/2026 06:59

Tương lai của HLV Pep Guardiola tại Manchester City vẫn còn rất bấp bênh giữa những đồn đoán về việc chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể rời đội chủ sân Etihad vào mùa hè này, và một trong những đồng nghiệp cũ của ông cũng đã lên tiếng về khả năng trên.

Một cựu đồng nghiệp của Guardiola tại Bayern Munich đã ám chỉ rằng Pep có thể rời Man City vào mùa hè này trong bối cảnh tương lai của ông ngày càng bị đặt dấu hỏi. Điều đó xảy ra bất chấp việc HLV người Tây Ban Nha vẫn còn hợp đồng với Man City đến mùa hè năm 2027. Cựu giám đốc thể thao của Bayern Munich, Matthias Sammer, người từng làm việc với Guardiola ở Đức, hiện đã đưa ra quan điểm của mình và tin rằng mọi chuyện không ổn.

“Trước hết, tôi rất vui mừng cho Pep Guardiola. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau rất tuyệt vời trong ba năm, nó thực sự rất, rất tốt", huyền thoại bóng đá Đức, nhà vô địch Euro 1996 Matthias Sammer nói trên chương trình Sammer and Basile - the Hagedorn Talk của Sky Germany, "Tôi nghĩ mình hiểu Pep Guardiola khá rõ qua nét mặt, cử chỉ, ánh mắt và cách nói chuyện. Nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng có điều gì đó không ổn khi nhìn vào khuôn mặt anh ta. Dường như Guardiola chắc chắn sẽ rời Man City vào mùa hè này".

Pep Guardiola và Matthias Sammer (phải) cùng nâng cao chiếc đĩa bạc Bundesliga thời cả hai còn làm việc chung tại Bayern Munich. ẢNH: MIRROR/GETTY

Và giờ đây, Sammer đã khuyên Guardiola nên tạm nghỉ công việc huấn luyện để tìm lại niềm đam mê với bóng đá. Sammer nói thêm: “Khi tôi nhìn vào mắt Pep Guardiola, khi tôi nhìn vào khuôn mặt anh ấy, và cả những khía cạnh khác nữa, anh ấy thực sự không cần phải giải thích cho những người không hiểu biết anh là ai và rằng anh không thể lúc nào cũng thắng. Tôi khuyên Pep Guardiola nên hít thở sâu".

Guardiola đã đưa ra quan điểm của mình về tương lai và xác nhận rằng ông sẽ nghỉ ngơi sau khi rời Etihad. Phát biểu hồi đầu mùa giải, Guardiola nói: "Tôi biết rằng sau giai đoạn này với Man City, tôi sẽ dừng lại, điều đó chắc chắn rồi, thậm chí là nó đã được quyết định.

Tôi không biết mình sẽ nghỉ bao lâu, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, 10 năm, 15 năm, tôi không biết. Nhưng tôi sẽ nghỉ sau giai đoạn này với Man City, bởi vì tôi cần nghỉ ngơi và tập trung vào bản thân, vào cơ thể mình, vào…

Trong tiếng Catalan, người ta nói badar. Badar, badar, badar... Tôi muốn làm điều này, chỉ đơn giản là dừng lại và nhìn những con bò đi ngang qua khi tàu hỏa chạy qua. Ông nội tôi thường nói, con nhìn ông như những con bò nhìn tàu hỏa chạy qua vậy. Vâng, đúng rồi, con phải dừng lại và nhìn nó đi qua".

Pep Guardiola sắp chia tay Man City, chậm nhất là khi hợp đồng kết thúc vào mùa hè năm 2027. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nếu đây thực sự là mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại Man City, ông sẽ ra đi với ít nhất một danh hiệu. Man City đã đánh bại đối thủ cạnh tranh chức vô địch Premier League là Arsenal trong trận chung kết Carabao Cup cuối tuần qua, trong khi Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch tại FA Cup và sắp đối đầu với Liverpool. Đội bóng của Guardiola cũng còn hy vọng đánh bại Arsenal để giành chức vô địch Premier League nhưng đang kém đội dẫn đầu tới 9 điểm khi chỉ còn 8 trận đấu nữa.