Klopp xác nhận ngày trở lại Liverpool 30/03/2026 12:11

(PLO)- Jurgen Klopp xác nhận ngày trở lại Liverpool sau khi được chào đón như một người hùng tại trận đấu huyền thoại.

HLV Jurgen Klopp đã trở lại Anfield để giúp dẫn dắt đội Liverpool Legends đối đầu với Borussia Dortmund vào cuối tuần trước, và chiến lược gia người Đức đã bày tỏ mong muốn được quay lại sau khi trận đấu kết thúc.

Jurgen Klopp đã xác nhận sẽ trở lại Anfield vào năm sau, sau khi tận hưởng trải nghiệm trận đấu huyền thoại vào cuối tuần qua. Cựu HLV Liverpool là một phần trong đội ngũ huấn luyện của Sir Kenny Dalglish trong sự kiện này, nhằm gây quỹ cho Quỹ LFC.

Mặc dù không ra sân thi đấu, Klopp vẫn là một trong những ngôi sao thu hút sự chú ý trong trận đấu giữa huyền thoại Liverpool với các huyền thoại của Borussia Dortmund. HLV người Đức đã dẫn dắt Liverpool trong tám năm rưỡi trước khi từ chức vào cuối mùa giải 2023 - 2024, trước đó ông từng dẫn dắt Dortmund.

Klopp trở lại Anfield dẫn dắt các huyền thoại Liverpool. ẢNH: MIRROR/GETTY/AFP

Hiện Klopp là người đứng đầu bộ phận bóng đá toàn cầu của Red Bull, nhưng trước đó đã cùng Dalglish, Ian Rush và John Aldridge dẫn dắt đội Liverpool với nhiều gương mặt quen thuộc, bao gồm Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina và Peter Crouch. Liverpool đã nhanh chóng dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của Thiago và Jay Spearing trước khi Dortmund vùng lên gỡ hòa 2-2 tại Anfield.

Jurgen Klopp tận hưởng trọn vẹn tình cảm nồng ấm trong sân vận động Anfield và bóng gió về việc trở lại Liverpool trong tương lai. "Thật tuyệt. Về cơ bản không có gì thay đổi. Tôi đã tận hưởng từng giây phút", Klopp nói, "Vai trò của tôi hôm nay không phải là nói nhiều.

Tôi đến đây vì Quỹ và để được tham gia vào một trải nghiệm thực sự đặc biệt sau một thời gian dài, được gặp lại tất cả các chàng trai Liverpool và Dortmund, những người mà bạn không thường xuyên gặp gỡ. Hôm nay thật tuyệt vời. Khán giả rất nhiệt tình. Thật tuyệt khi được xem các chàng trai thi đấu. Chỉ riêng Thiago thôi cũng đáng giá vé rồi!". Khi được hỏi liệu ông có quay lại vào năm sau không, Klopp trả lời: "Có chứ!".

Jurgen Klopp đã được thay thế bởi Arne Slot trên băng ghế huấn luyện của Liverpool và HLV người Hà Lan đã trải qua một mùa giải thứ hai khó khăn hơn nhiều sau khi giành chức vô địch Premier League mùa trước. Hiện tại, Liverpool đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng vẫn còn cơ hội ở FA Cup và Champions League.

Klopp luôn để Liverpool trong tim. ẢNH: MIRROR/GETTY/AFP

Klopp từng được liên hệ với việc trở lại Liverpool, cũng như Real Madrid và đội tuyển quốc gia Đức, nhưng hiện tại ông hài lòng với vai trò của mình tại Red Bull. "Tôi đang ở một vị trí mà tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi không muốn ở một nơi nào khác", Klopp nói với AFP vào tháng Giêng, "Tôi có muốn làm HLV nữa không? Hiện tại thì tôi sẽ nói là không, nhưng tôi không thể nói chắc chắn là không bao giờ. Tôi không nghĩ mình sẽ thay đổi ý định, nhưng tôi cũng không biết nữa".

Tuy nhiên, nếu Klopp trở lại Anh, đó sẽ là Liverpool vì ông không thể hình dung mình dẫn dắt một CLB đối thủ. "Tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ huấn luyện một đội bóng khác ở Anh, vì vậy điều đó có nghĩa là, nếu tôi trở lại làm HLV, thì đó sẽ là Liverpool", Klopp khẳng định vào năm ngoái, "Vì vậy, về mặt lý thuyết thì điều đó là có thể".