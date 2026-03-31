Điều khoản phá vỡ hợp đồng ít ai biết giữa Bruno Fernandes và MU 31/03/2026 06:59

(PLO)- Bản hợp đồng khổng lồ được đề nghị cho Bruno Fernandes, điều khoản giải phóng hợp đồng ít người biết đến, và lập trường của MU.

Tương lai của đội trưởng Bruno Fernandes tại MU vẫn còn bỏ ngỏ. Mặc dù được xem là cầu thủ xuất sắc và đáng tin cậy nhất ở MU trong những mùa giải gần đây, tương lai lâu dài của Bruno Fernandes tại Old Trafford hiếm khi được đảm bảo chắc chắn. Cầu thủ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đang có một mùa giải nổi bật, với 8 bàn thắng và 17 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu cho đến nay.

Nhưng bất chấp năng suất thi đấu và mối liên hệ mật thiết của Bruno Fernandes với cả Manchester United lẫn người hâm mộ, những lời đồn đoán về khả năng ra đi của anh vẫn tiếp tục. Cảm giác nghi ngờ đó càng mạnh mẽ hơn trong thời gian Ruben Amorim nắm quyền, khi các báo cáo cho rằng Manchester United sẵn sàng xem xét một vụ chuyển nhượng đắt giá đẩy đội trưởng của họ sang Saudi Arabia, điều này đã gây căng thẳng trong một thời gian ngắn cho mối quan hệ giữa cầu thủ và đội bóng.

Tuy nhiên, với việc tuyển thủ Bồ Đào Nha Bruno Fernandes trở lại phong độ đỉnh cao và đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, mọi chuyện dường như đã ổn định, ít nhất là hiện tại.

Bruno Fernandes đang có phong độ rất cao tại MU mùa này. ẢNH: MIRROR/GETTY

Tờ Mirror Football (Anh) đã phân tích tình hình tổng thể liên quan đến Bruno Fernandes, bao gồm chi tiết về một hợp đồng khổng lồ và điều khoản giải phóng hợp đồng ít được biết đến trong hợp đồng của Bruno với MU.

Đề nghị 700.000 bảng Anh mỗi tuần

Năm ngoái, các báo cáo cho biết câu lạc bộ Al Hilal thuộc giải Saudi Pro League của Saudi Arabia đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng Anh để thuyết phục MU bán Bruno Fernandes, cùng với mức lương khổng lồ 700.000 bảng Anh mỗi tuần, điều này sẽ biến anh trở thành một trong những người có thu nhập cao nhất trong làng thể thao toàn cầu.

Khi tiền vệ này đang bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp và Manchester United muốn quản lý tài chính một cách cẩn trọng, "quỷ đỏ" đã sẵn sàng chấp thuận một vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, lập trường đó không làm Bruno Fernandes thoải mái, người được cho là đã "tổn thương" trước việc CLB sẵn sàng đẩy ra rời Old Trafford.

Cuối cùng, không có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra, điều đó có nghĩa là MU giữ được đội trưởng của mình, nhưng cũng bỏ lỡ một thương vụ có thể phá kỷ lục của CLB và đem lại cho họ rất nhiều tiền.

2. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Bruno

Mặc dù Bruno Fernandes đã bày tỏ mong muốn được ở lại MU, nhưng về mặt kỹ thuật, "quỷ đỏ" không thể ngăn cản anh ra đi. Điều này là do điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 56,68 triệu bảng Anh của Bruno với MU, chỉ có thể được kích hoạt bởi các CLB nước ngoài.

Mặc dù con số đó có thể khiến một số đội bóng châu Âu ngần ngại theo đuổi một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9 và có tiềm năng bán lại hạn chế, nhưng nó sẽ không phải là vấn đề đối với các đội bóng Saudi Arabia rất giàu có và không ngại "ném tiền qua cửa sổ".

Al Hilal đã sẵn sàng trả 100 triệu bảng Anh vì họ rất muốn có được Bruno Fernandes trước thềm FIFA Club World Cup năm ngoái, giải đấu bắt đầu vào tháng 6. Dự kiến, các CLB của Saudi Arabia sẽ trở lại thương vụ chiêu mộ Bruno vào mùa hè này.

Nếu Bruno Fernandes ở lại, Manchester United dự kiến ​​sẽ bắt đầu đàm phán về một hợp đồng mới, bởi hợp đồng hiện tại của anh sẽ hết hạn vào năm 2027. "Quỷ đỏ" cũng có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Bruno.

Bruno Fernandes suýt rời MU vào mùa hè năm ngoái. ẢNH: MIRROR/GETTY

3. Manchester United rất muốn giữ Bruno lại

Bất chấp những đồn đoán trước đó cho rằng Bruno Fernandes sẽ ra đi, lập trường của MU hiện đã chuyển rõ ràng sang việc giữ anh ở lại Old Trafford. Trong khi vẫn đang nỗ lực giảm bớt quỹ lương - với mức lương 300.000 bảng mỗi tuần của Bruno Fernandes - MU quyết tâm duy trì tầm ảnh hưởng của đội trưởng trên sân cỏ.

Quan điểm đó được cho là đã được lãnh đạo MU truyền đạt trực tiếp đến Bruno Fernandes để giúp loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn nào còn sót lại về tương lai của anh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng được cho là cảm thấy ổn định hơn kể từ khi Michael Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng Giêng.