MU có cơ hội lớn mua siêu sao giá 150 triệu bảng của Chelsea 30/03/2026 12:55

Ngôi sao người Anh Cole Palmer đang cảm thấy không hài lòng với cuộc sống tại Chelsea và được cho là đang thúc đẩy việc chuyển nhượng trong mùa hè này, với việc MU, Real Madrid và Bayern Munich đều là những lựa chọn tiềm năng.

Chelsea đang phải đối mặt với cuộc chiến giữ chân Cole Palmer trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi cầu thủ ngôi sao của họ được cho là đang không hài lòng và cân nhắc các lựa chọn của mình. Tin tức về việc Palmer không hạnh phúc ở ​​đội chủ sân Stamford Bridge không phải là điều mới mẻ, nhưng giờ đây dường như anh đang làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cầu thủ 23 tuổi, người là fan của MU từ nhỏ, Cole Palmer đã có khởi đầu mùa giải đầy khó khăn do chấn thương nhưng hiện đã trở lại đội hình chính của Chelsea. Anh đã đóng góp 10 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trong 25 lần ra sân ở mùa giải này và đóng vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Liam Rosenior.

Nhưng mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn đối với Chelsea thời gian gần đây, với bốn trận thua liên tiếp khiến họ bị loại khỏi Champions League một cách nhục nhã với tỷ số 8-2 trước Paris Saint-Germain và mất nhiều điểm tại Premier League. Chelsea hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng Premier League, kém vị trí thứ ba của MU đến 7 điểm, sau những trận thua trước Everton và Newcastle và có thể bỏ lỡ vé tham dự Champions League mùa tới.

Cole Palmer được cho là muốn chia tay Chelsea và không loại trừ khả năng gia nhập MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Điều đó có thể khiến Chelsea gặp khó khăn trong việc giữ chân những cầu thủ như Palmer, mặc dù tiền vệ này còn hợp đồng đến năm 2033. Tờ The Sun (Anh) đưa tin Cole Palmer "ngày càng thất vọng" và "sẵn sàng rời đi" vào mùa hè. Manchester United, Real Madrid và Bayern Munich được cho là đều quan tâm đến việc chiêu mộ Cole Palmer, người có thể có giá lên tới 150 triệu bảng Anh.

Trước đây đã có tin đồn về việc anh trở lại Manchester, mặc dù MU được cho là đang ưu tiên tăng cường tuyến giữa và vị trí tiền vệ cánh trái trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo các nguồn tin, Palmer không hài lòng với sự thay đổi chiến thuật dưới thời Rosenior và nhớ những trận đấu cùng Nicolas Jackson, người đã được cho mượn đến Bayern hồi đầu mùa giải. Palmer đã phối hợp rất tốt với tuyển thủ Senegal mùa trước và không có sự ăn ý tương tự với Joao Pedro hay Liam Delap.

Trong khi đó, HLV Rosenior liên tục khẳng định Palmer sẽ không đi đâu cả. "Cole Palmer có phải là người không thể đụng đến, cậu ấy có hạnh phúc không? Có và có", HLV của Chelsea chia sẻ, "Đơn giản thôi, Cole Palmer là một cầu thủ xuất sắc giống như nhiều cầu thủ khác trong đội.

Cole Palmer đang ở đây, cậu ấy rất hạnh phúc và tôi rất mong được thấy cậu ấy trở lại sân cỏ. Chúng tôi đang tập trung vào việc làm thế nào để giúp đội bóng tốt hơn, làm thế nào để cậu ấy tiến bộ và làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ cậu ấy. Cole Palmer rất yêu thích nơi này và muốn trở thành một cầu thủ của Chelsea".

HLV Rosenior liên tục khẳng định Cole Palmer và enzo Fernandez không đi đâu cả, tuy nhiên, ai cũng biết Cole Palmer là fan của MU từ nhỏ. ẢNH: MIRRO/GETTY

Khi được hỏi về Cole Palmer và Enzo Fernandez hồi đầu tháng này, HLV Rosenior nói: “Tôi có mối quan hệ rất, rất tốt với các cầu thủ vì chúng tôi thường xuyên nói chuyện. Không chỉ về bóng đá, hay tình hình hợp đồng của họ, mà còn về cuộc sống của họ, về con cái họ thế nào, việc học hành ra sao. Tôi có mối quan hệ rất, rất thân thiết với Enzo và với các cầu thủ khác.

Về vấn đề hợp đồng và tương lai, kể từ khi tôi đến đây, không có một cầu thủ nào ở CLB này nói rằng họ không muốn ở lại vào mùa hè. Thực tế, các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh việc làm thế nào để chúng tôi cải thiện, chúng tôi có thể làm gì với tư cách là một tập thể để tiến bộ, chúng tôi cần làm gì để giành chiến thắng ngay lúc này. Và đó là vị trí hiện tại của chúng tôi".