11 ngôi sao Arsenal rút lui khỏi đội tuyển, "pháo thủ" khủng hoảng 30/03/2026 12:26

(PLO)- 11 cầu thủ Arsenal đã rút khỏi đội tuyển quốc gia vì chấn thương, sau khi HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh thừa nhận ông "lo lắng" về ngôi sao của Pháo thủ.

Martin Zubimendi là cầu thủ Arsenal mới nhất gia nhập danh sách ngày càng dài các cầu thủ rút khỏi đội tuyển quốc gia trong tuần này do chấn thương. Zubimendi đã ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha trong trận thắng giao hữu 3-0 trước Serbia cuối tuần trước, vào sân thay thế Rodri của Manchester City trong 13 phút cuối trận tại sân vận động Estadio de la Ceramica.

Tuy nhiên, hiện đã có xác nhận tiền vệ 27 tuổi của Arsenal này sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Ai Cập vào thứ Ba, khi Zubimendi rút khỏi đội hình của HLV Luis de la Fuente.

"Martin Zubimendi đã rút khỏi đợt tập huấn của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha do cảm thấy khó chịu ở đầu gối phải", thông báo của tuyển Tây Ban Nha cho biết, "Để tránh mọi rủi ro và bảo vệ sức khỏe của cầu thủ, anh ấy đã bị loại khỏi đội hình. Ban y tế của Arsenal FC đã được thông báo về tình hình này."

Zubimendi là cầu thủ thứ 11 của Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia trước thềm giai đoạn nước rút quan trọng của cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Trước đó vào thứ Bảy vừa qua, có thông tin xác nhận Piero Hincapie đã rút khỏi đội tuyển Ecuador. Hậu vệ 24 tuổi này đã thi đấu 72 phút trong trận đấu với Morocco hôm thứ Sáu.

Odegaard không thi đấu cho "pháo thủ" từ ngày 22-2 đến nay. ẢNH: SHUTTERSTOCK

Mặc dù tính chất chấn thương của anh không được tiết lộ, Hincapie sẽ trở lại "pháo thủ" để bắt đầu quá trình hồi phục. Đội trưởng Martin Odegaard là cầu thủ đầu tiên của Arsenal rút khỏi đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng Ba này, do tiền vệ số 10 của Na Uy gặp vấn đề về đầu gối. Lần cuối cùng Odegaard ra sân là vào ngày 22-2, khi vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Tottenham.

William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard và Jurrien Timber cũng rút khỏi đội tuyển quốc gia của mình mà không ra sân thi đấu. "Bốn cầu thủ này sẽ ở lại CLB trong thời gian nghỉ quốc tế để tiếp tục điều trị", thông báo của Arsenal cho biết.

Bốn cầu thủ người Anh cũng đã rút khỏi đội hình của Thomas Tuchel, trong đó có Eberechi Eze - người được thay thế bởi hậu vệ phải Ben White của Arsenal.- cùng với Bukayo Saka, Declan Rice và Noni Madueke. Chỉ có White và Madueke ra sân trong trận giao hữu hòa 1-1 giữa đội tuyển Anh và Uruguay, White là người mở tỷ số và cũng chính anh phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền ở những phút cuối, tạo điều kiện cho Federico Valverde gỡ hòa ở phút 94.

Mối lo ngại lớn nhất từ ​​đợt FIFA Days này có lẽ là Madueke, người đã bị thay ra ở phút thứ 38 bởi Jarrod Bowen sau một pha phạm lỗi thô bạo của Rodrigo Aguirre. Sau đó, người ta thấy Madueke rời sân vận động với một chiếc nẹp ở chân, và HLV Tuchel thừa nhận ông "lo lắng" về cầu thủ 24 tuổi này.

"Tất nhiên là tôi lo lắng rồi", HLV Thomas Tuchel của Arsenal nói, "Tôi rất buồn và hy vọng đó không phải là chấn thương nghiêm trọng". Madueke sẽ được Arsenal kiểm tra để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Trong khi đó, Eze dự kiến ​​sẽ bỏ lỡ một phần quan trọng của giai đoạn cuối mùa giải sau khi dính chấn thương bắp chân trong trận Arsenal thắng Bayer Leverkusen 2-0 hồi đầu tháng này.

Sự vắng mặt của anh đã ảnh hưởng đến trận chung kết Carabao Cup, khi Arsenal gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội và để thua Man City 0-2 trong trận đấu quan trọng đầu tiên của mùa giải. Theo thông tin từ Daily Mail Sport (Anh), cầu thủ 27 tuổi này dự kiến ​​sẽ phải nghỉ thi đấu từ bốn đến sáu tuần.

Madueke dính chấn thương khi chơi cho tuyển Anh. ẢNH: CAMERASPORT/GETTY

Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn như vậy sẽ khiến Eze vắng mặt trong chuỗi trận quan trọng của Arsenal khi đội bóng đang nỗ lực giành chức vô địch Premier League, cũng như theo đuổi thành công ở FA Cup và Champions League.

Đội bóng của HLV Mikel Arteta sẽ tiếp tục thi đấu ở tứ kết FA Cup gặp Southampton vào ngày 4-4, trước khi đối đầu với Sporting Lisbon cũng ở tứ kết Champions League. Trận lượt đi diễn ra vào ngày 7-4 tại Bồ Đào Nha, bốn ngày trước khi Arsenal tiếp đón Bournemouth tại Ngoại hạng Anh. Arsenal sẽ gặp Sporting trong trận lượt về vào ngày 15-4.

Sau đó, sự chú ý sẽ chuyển sang trận đấu có khả năng mang tính quyết định chức vô địch Premier League.Trận đấu giữa Arsenal và Man City tại sân Etihad vào ngày 19-4 là trận mà đội bóng của Pep Guardiola nhiều khả năng phải thắng nếu muốn bắt kịp Arsenal.

Arsenal hiện đang hơn Man City 9 điểm trong cuộc đua giành chức vô địch, dù đối thủ của họ vẫn còn một trận chưa đấu. Arsenal sẽ khép lại tháng 4 bằng trận đấu trên sân nhà gặp Newcastle vào ngày 25-4.

11 ngôi sao của Arsenal bị loại khỏi tuyển quốc gia

Martin Odegaard (Na Uy)

Leandro Trossard (Bỉ)

William Saliba (Pháp)

Gabriel (Brazil)

Jurrien Timber (Hà Lan)

Eberechi Eze (Anh)

Declan Rice (Anh)

Bukayo Saka (Anh)

Noni Madueke (Anh)

Piero Hincapie (Ecuador)

Martin Zubimendi (Tây Ban Nha)