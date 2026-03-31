Vòng loại Asian Cup 2027: Xuân Son rực sáng, tuyển Việt Nam thắng dễ Malaysia 31/03/2026 21:21

(PLO)- Tuyển Việt Nam đánh bại tuyển Malaysia với tỉ số 3-1 theo cách rất dễ...

Lượt trận cuối cùng bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vừa kết thúc trên sân Thiên Trường. Tuyển Việt Nam dễ dàng thắng tuyển Malaysia 3-1.

Trước trận đấu này truyền thông Malaysia, các cựu danh thủ Malaysia và cả HLV Cklamovski đến cầu thủ toàn hô hào chiến đấu vì “danh dự”. Tuy nhiên chút danh dự cuối cùng ấy của tuyển Malaysia lại bị tuyển Việt Nam tước luôn bằng chiến thắng 3-1.

Đội trưởng Duy Mạnh có bàn thắng bằng pha bật cao đánh đầu cận thành mở điểm ngay phút thứ 6 cho tuyển Việt Nam. Ảnh: ANH HUY

Thậm chí các cựu danh thủ Malaysia tố Việt Nam chọn sân Thiên Trường tiếp Malaysia là “âm mưu” của chủ nhà.

Tuyển Malaysia quyết chứng minh rằng không có 7 tuyển thủ gian lận hồ sơ nhập tịch vẫn có thể đánh bại được Việt Nam? Điều đó là quá tốt nhưng hãy yên lặng và chứng minh thay vì hô hào nghe thật gượng ép.

Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam do công Duy Mạnh (phút 6), Nguyễn Xuân Son với cú đúp vào các phút 51 và 59. Tiền đạo đang khoác áo Công An TP.HCM Endrick Da Silva ghi bàn danh dự cho Malaysia ở phút 77.

Bộ ba thi đấu ấn tượng của tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-1 trước Malaysia. Ảnh: ANH HUY

Khi tuyển Malaysia bế tắc, trợ lý Tan Cheng Hoe ngồi trong khu vực kỹ thuật với ánh nhìn thất thần. Thời ông dẫn dắt tuyển Malaysia trong vòng 5 năm cứ gặp Việt Nam là toàn thua và chỉ 1 trận hòa, đó là chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Đến thời HLV Kim Pan-gon thay thế, Malaysia cũng nối tiếp chuỗi trận thua Việt Nam cho đến bây giờ. Thế mà toàn đội tuyển Malaysia, cựu danh thủ và truyền thông cứ như là “Hổ vàng châu Á” đến Thiên Trường để “xé xác” Chiến binh sao vàng” vậy.

Nhưng thực tế là một trận thua toàn diện qua tỉ số 1-3 của Malaysia. Như vậy, kết thúc vòng loại Asian Cup 2027, Việt Nam đứng đầu bảng, toàn thắng 6 trận với 18 điểm, giành vé duy nhất bảng tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia, còn Malaysia chỉ có 9 điểm bị loại.