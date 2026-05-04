Camera giám sát ghi hình hai người đổ rác không đúng nơi quy định 04/05/2026 12:19

(PLO)- Qua rà soát camera an ninh trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM, công an phát hiện hai người đổ rác không đúng nơi quy định nên mời làm việc và xử phạt mỗi trường hợp 1,5 triệu đồng.

Ngày 4-5, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính hai người đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.

Hai người đổ rác không đúng nơi quy định làm việc với công an. Ảnh: CA

Theo đó, qua rà soát hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện hai người có hành vi vứt rác bừa bãi nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, mỗi người bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại cảnh 2 người vứt rác không đúng nơi quy định trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Mỹ, TP.HCM), sau đó bị công an mời làm việc và lập biên bản xử phạt. Ảnh: CA

Công an phường Tân Mỹ cho biết hành vi vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tắc nghẽn thoát nước, phát sinh dịch bệnh.

Thông qua hệ thống giám sát, công an phát hiện hai người vi phạm về vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh và tiến hành xử phạt hành chính. Ảnh: CA

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định. Đồng thời, người dân cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân chấp hành để xây dựng môi trường văn minh đô thị.