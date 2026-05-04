Camera giám sát ghi hình hai người đổ rác không đúng nơi quy định

Ngày 4-5, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính hai người đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực công cộng.
Theo đó, qua rà soát hệ thống camera an ninh trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua phường Tân Mỹ), lực lượng chức năng phát hiện hai người có hành vi vứt rác bừa bãi nên mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, những người này thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, mỗi người bị lập biên bản xử phạt 1,5 triệu đồng.
Công an phường Tân Mỹ cho biết hành vi vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tắc nghẽn thoát nước, phát sinh dịch bệnh.
Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân nâng cao ý thức, bỏ rác đúng nơi quy định. Đồng thời, người dân cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân chấp hành để xây dựng môi trường văn minh đô thị.