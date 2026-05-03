Càng về cuối ngày, cửa ngõ phía Đông TP.HCM càng ùn ứ kéo dài

PHẠM HẢI

(PLO)- Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quá tải, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài.

VIDEO: Kết thúc nghỉ lễ, cao tốc về TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài.

Ngày 3-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân từ các tỉnh, thành đồng loạt quay trở lại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải.

Chiều 3-5, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng mạnh, khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài, các xe phải nối đuôi di chuyển chậm từng đoạn, nhiều người mệt mỏi. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận chiều cùng ngày, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM), lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Nhiều thời điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau nhích từng chút một, khiến thời gian hành trình kéo dài.

Tại khu vực trạm thu phí Long Phước, ô tô, xe khách chen chúc, di chuyển khó khăn. Không ít người dân mất thêm nhiều thời gian so với ngày thường để về lại thành phố.

Tại khu vực trạm thu phí Long Phước, ô tô và xe khách chen chúc nhau di chuyển chậm chạp, tạo nên cảnh ùn ứ kéo dài, khiến hành trình trở lại TP.HCM của người dân thêm vất vả. Ảnh: PHẠM HẢI

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã huy động tối đa lực lượng, bố trí tại các nút giao, trạm thu phí để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án điều tiết từ sớm, từ xa nhằm hạn chế ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Khu vực trạm Long Phước ghi nhận lượng xe tăng đột biến, các phương tiện xếp hàng dài qua trạm, di chuyển chậm từng chút một. Ảnh: PHẠM HẢI

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến 2-5), tuyến cao tốc này ghi nhận hơn 353.000 lượt xe, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ trên cao tốc, một số tuyến đường từ phà Cát Lái về trung tâm TP.HCM như Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.

Chiều tối cùng ngày, nhiều người dân mang theo hành lý, tất bật quay lại TP.HCM để chuẩn bị cho công việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ. Một số người cho biết việc di chuyển gặp khó khăn do ùn ứ nhưng vẫn đảm bảo lưu thông.

Đến hơn 18 giờ, lượng phương tiện tại các cửa ngõ TP.HCM vẫn ở mức cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của CSGT để hạn chế ùn tắc.

Hình ảnh từ trên cao cho thấy cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ken đặc phương tiện trong chiều 3-5, dòng xe nối dài hàng kilomet, di chuyển chậm chạp hướng về trung tâm thành phố sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PHẠM HẢI
Lưu lượng phương tiện tăng đột biến trong ngày 3-5 khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ TP.HCM quá tải, dòng xe kéo dài hàng kilomet, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông khu vực. Ảnh: PHẠM HẢI
Dòng xe ken đặc trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về thành phố trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, nhiều thời điểm phương tiện chỉ có thể nhích từng chút một, gây mất nhiều thời gian di chuyển. Ảnh: PHẠM HẢI
Lực lượng CSGT có mặt tại nhiều điểm trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để phân luồng, điều tiết giao thông, nỗ lực giảm áp lực ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến. Ảnh: PHẠM HẢI
Dòng xe đông đúc dồn về trạm Long Phước khiến khu vực này quá tải, các phương tiện chen chúc, di chuyển chậm, tạo nên cảnh ùn ứ kéo dài trong chiều 3-5. Ảnh: PHẠM HẢI
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về trung tâm thành phố ùn ứ. Ảnh: PHẠM HẢI
Người dân mang theo hành lý lỉnh kỉnh, tất bật quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ, nhiều người cho biết phải mất thêm thời gian do tình trạng ùn ứ kéo dài trên các tuyến đường cửa ngõ. Ảnh: PHẠM HẢI
Không chỉ cao tốc, các tuyến đường dẫn từ phà Cát Lái vào TP.HCM như Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng xảy ra ùn ứ cục bộ, phương tiện di chuyển chậm trong dòng xe đông đúc. Ảnh: PHẠM HẢI
