Càng về cuối ngày, cửa ngõ phía Đông TP.HCM càng ùn ứ kéo dài 03/05/2026 19:51

(PLO)- Kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng đột biến khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây quá tải, nhiều đoạn ùn ứ kéo dài.

VIDEO: Kết thúc nghỉ lễ, cao tốc về TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài.

Ngày 3-5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, hàng nghìn người dân từ các tỉnh, thành đồng loạt quay trở lại TP.HCM khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ rơi vào tình trạng quá tải.

Chiều 3-5, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM tăng mạnh, khiến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ùn ứ kéo dài, các xe phải nối đuôi di chuyển chậm từng đoạn, nhiều người mệt mỏi.

Ghi nhận chiều cùng ngày, trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM), lưu lượng phương tiện tăng mạnh. Nhiều thời điểm, các phương tiện phải di chuyển chậm, nối đuôi nhau nhích từng chút một, khiến thời gian hành trình kéo dài.

Tại khu vực trạm thu phí Long Phước, ô tô, xe khách chen chúc, di chuyển khó khăn. Không ít người dân mất thêm nhiều thời gian so với ngày thường để về lại thành phố.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã huy động tối đa lực lượng, bố trí tại các nút giao, trạm thu phí để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trước đó, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án điều tiết từ sớm, từ xa nhằm hạn chế ùn tắc khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Khu vực trạm Long Phước ghi nhận lượng xe tăng đột biến, các phương tiện xếp hàng dài qua trạm, di chuyển chậm từng chút một.

Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 29-4 đến 2-5), tuyến cao tốc này ghi nhận hơn 353.000 lượt xe, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ trên cao tốc, một số tuyến đường từ phà Cát Lái về trung tâm TP.HCM như Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống cũng xảy ra ùn ứ cục bộ.

Chiều tối cùng ngày, nhiều người dân mang theo hành lý, tất bật quay lại TP.HCM để chuẩn bị cho công việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ. Một số người cho biết việc di chuyển gặp khó khăn do ùn ứ nhưng vẫn đảm bảo lưu thông.

Đến hơn 18 giờ, lượng phương tiện tại các cửa ngõ TP.HCM vẫn ở mức cao. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp và tuân thủ hướng dẫn của CSGT để hạn chế ùn tắc.

