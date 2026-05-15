Một thanh niên từ Hải Phòng vào Cần Thơ trộm vàng, kim cương trị giá 1,5 tỉ đồng 15/05/2026 10:24

(PLO)- Trần Văn Sơn từ Hải Phòng vào Cần Thơ rồi đột nhập 1 biệt thự lấy vàng, kim cương và tiền mặt, liên tục đổi phương tiện, di chuyển nhiều tỉnh thành nhằm trốn truy vết của cơ quan công an.

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Văn Sơn (32 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Để truy bắt Sơn, các trinh sát đã di chuyển quãng đường gần 2.000 km từ Cần Thơ ra Hải Phòng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 30-4, một cặp vợ chồng trở về căn biệt thự tại phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) sau chuyến du lịch thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, gia chủ phát hiện bị mất nhiều trang sức vàng, kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 1,5 tỉ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Qua dữ liệu camera an ninh, công an nhận định nghi phạm che giấu kỹ đặc điểm nhận dạng nhằm tránh để lại dấu vết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trần Văn Sơn là nghi phạm và đã bỏ trốn về Hải Phòng.

Camera ghi lại hình ảnh tên trộm đột nhập biệt thự.

Nghi phạm bay từ Hải Phòng vào Cần Thơ, leo rào vào biệt thự để trộm cắp.

Tại cơ quan công an, Sơn khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào các tỉnh thành phía Nam để trộm cắp tài sản.

Ngày 28-4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM, sau đó mua công cụ phục vụ việc trộm cắp. Hôm sau, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau.

Khi xe dừng tại trạm dừng chân Tân Huê Viên (TP Cần Thơ), Sơn xuống xe và tìm địa điểm gây án. Phát hiện một căn biệt thự lớn mở cửa, bên trong chỉ có người giúp việc lớn tuổi, Sơn trèo rào, leo lên mái nhà trong khuôn viên để ẩn nấp.

Đợi lúc trong nhà không còn người, Sơn đột nhập lấy trộm nhiều trang sức vàng, kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi gây án, Sơn thuê xe ôm đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách lên TP.HCM. Trên đường di chuyển, nghi phạm nhiều lần thay đổi phương tiện, xuống xe đi bộ để tránh bị truy vết, đồng thời vào nhà nghỉ thay quần áo nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Từ TP.HCM, Sơn bắt xe khách đi Đà Lạt (Lâm Đồng), rồi tiếp tục di chuyển đến Nha Trang (Khánh Hòa). Từ Nha Trang, Sơn đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp.