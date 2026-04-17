Cần Thơ: Bắt quả tang người đàn ông cắt trộm dây cáp điện giữa ban ngày 17/04/2026 19:10

(PLO)- Đang dùng dụng cụ cắt trộm dây cáp điện tại trụ đèn, một người đàn ông ở Cần Thơ bị lực lượng công an phát hiện, khống chế tại chỗ cùng tang vật.

Ngày 17-4, Công an phường Cái Răng, TP Cần Thơ cho biết đã bắt quả tang một đối tượng thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Cái Răng phát hiện đối tượng VTH (46 tuổi, ngụ ấp 7, xã Vị Thủy, TP Cần Thơ) đang dùng dụng cụ cắt trộm dây cáp điện tại trụ đèn ở khu vực chốt giao thông IC3, thuộc khu vực 1, phường Cái Răng.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khống chế, đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Người đàn ông bị bắt khi đang cắt trộm dây cáp điện giữa ban ngày.

Công cụ, phương tiện người đàn ông dùng để thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một đoạn dây cáp điện dài khoảng 1,07 mét, một xe mô tô biển kiểm soát 64B1-363.40 cùng nhiều dụng cụ dùng để cắt dây điện.

Qua làm việc ban đầu tại cơ quan công an, H. nhận đã chuẩn bị sẵn dụng cụ, lợi dụng khu vực vắng người để thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp điện, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Cái Răng tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Cái Răng, thời gian qua, tình trạng trộm cắp dây cáp điện xảy ra tại một số khu dân cư, công trình vắng người, gây thiệt hại tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Các đối tượng thường lợi dụng khu vực ít người qua lại, công tác quản lý còn sơ hở để thực hiện hành vi.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.