Giải cứu tài xế mắc kẹt dưới gầm xe đầu kéo bị tai nạn trên cao tốc 05/05/2026 18:23

(PLO)- Lực lượng cứu hộ đã huy động hàng chục chiến sĩ và thiết bị chuyên dụng để đưa tài xế mắc kẹt thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng trị thông tin đơn vị vừa cứu hộ thành công một tài xế xe tải sau tai nạn trên cao tốc.

Lúc 9 giờ 20 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Cục CSGT) về vụ tai nạn trên cao tốc CT01. Vụ việc xảy ra tại khu vực nút giao Trường Phú.

Tài xế được cứu hộ ra bên ngoài an toàn. Ảnh: CA.

Phương tiện gặp nạn là xe đầu kéo biển kiểm soát 50E-596.8.. kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 72R-014.25. Khi lưu thông đến nút giao Trường Phú, xã Trường Phú, xe bất ngờ gặp nạn khiến anh N.Đ.T (52 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) mắc kẹt dưới gầm xe.

Tiếp nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai các phương án kỹ thuật để hỗ trợ nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đưa nhiều trang thiết bị đến hiện trường giải cứu tài xế. Ảnh: CA.

Sau nhiều nỗ lực, lực lượng cứu hộ đã đưa tài xế ra ngoài thành công. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.