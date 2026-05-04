Hung thủ đâm mẹ tử vong và cha bị thương từng nghiện ma tuý 04/05/2026 18:39

(PLO)- Sau khi đâm mẹ tử vong và cha bị thương, T đã bỏ chạy ra ngoài rồi đập phá xe ô tô của người khác trong trạng thái bất thường.

Chiều 4-5, trong căn nhà nhỏ ở tổ dân phố Đức Môn (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người thân cùng hàng xóm láng giềng cùng hỗ trợ lo hậu sự cho bà P.T.D (55 tuổi) vừa bị con trai út Đặng Nhật T dùng hung khí gây tử vong đêm 3-5.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ngoài ra, T còn dùng hung khí gây thương tích cho cha của mình là ông Đ.T.S (62 tuổi).

Chia sẻ với phóng viên, ông Đặng Văn Liệu (60 tuổi) người thân của gia đình cho biết, đêm ngày 3-5, sau khi thấy ông S, bà D ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài kêu cứu hàng xóm láng giềng thì bà D ngã gục rồi tử vong với vết thương ở cổ. Ông D cũng bị thương ở cổ và được đưa đi cấp cứu.

“Lúc đó, nó gây án xong là bỏ chạy ra ngoài, mẹ nó gục ngay nơi cổng nhà anh em họ hàng gần bên rồi tử vong. Còn nó chạy đi sang xóm khác phá hoại ô tô của người dân và bị bắt”, ông Liệu nói.

Ông Đặng Văn Liệu xác nhận việc T trước đây có sử dụng ma tuý và phải cai nghiện.

Ông Liệu cũng chia sẻ rằng hung thủ Đặng Nhật T là con út trong gia đình của ông S và bà D.

Thời gian qua T có xin đi làm ở một quán Bar nhưng do có biểu hiện sử dụng ma tuý nên họ không cho làm việc nữa và hôm nay xảy ra sự việc này.

Bà Đặng Thị Tuyết, Tổ trưởng Tổ dân phố Đức Môn cũng xác nhận rằng thời gian trước T có sử dụng ma tuý và cơ thể dần gầy ốm đi.

Tuy nhiên, thời gian qua không có biểu hiện gì lạ và có ý thức đi tìm việc để làm nhưng từ Tết đến nay ở nhà với bố mẹ và chưa có biểu hiện bất thường nào.

Người thân và hàng xóm đến hỗ trợ làm tang lễ. Ảnh: MT

Trước thông tin hung thủ T có biểu hiện loạn thần, phóng viên đã trao đổi với Thượng tá Trần Hữu Phong, Trưởng Công an phường Đồng Hới và được biết hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang điều tra, thụ lý nên chưa có thông tin cụ thể.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị chia sẻ, để khẳng định hung thủ có dương tính với ma tuý hay không phải lấy mẫu máu gửi vào TP Đà Nẵng để phân tích và kết luận.

Ông Phạm Phú Quảng, đội trưởng đội 2, Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng cho biết, để xác định được người nào có dương tính với ma tuý hay không thì phải thực hiện làm xét nghiệm cụ thể; còn việc sử dụng que test nhanh chỉ có tính chất tham khảo ban đầu.

Hiện nay, nhiều Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an các tỉnh thành ở miền Trung đã có thể làm xét nghiệm chi tiết được chứ không nhất thiết phải gửi mẫu về Phân viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, với chức năng nhiệm vụ của Phân viện thì khi tiếp nhận mẫu sẽ thực hiện xác định bình thường.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị khẩn trương, điều tra làm rõ.