Thấy cha bị hành hung, con lao vào can ngăn, hàng xóm tử vong 04/05/2026 19:08

(PLO)- Vụ án mạng xảy ra tại Tây Ninh từ mâu thuẫn nhỏ khi người con trai can ngăn cha bị tấn công, khiến hàng xóm tử vong.

Chiều 4-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Tân Hưng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, ông LVN (66 tuổi, ngụ ấp Cả Bát, xã Tân Hưng) đang nằm võng trong nhà thì gặp ông NVT (49 tuổi, nhà đối diện) vừa đi nhậu về ngang qua.

Tại đây, ông N có lời trêu ghẹo dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Tuy nhiên, ông T không phản ứng ngay mà về nhà lấy kéo rồi quay lại tấn công ông N.

Hiện trường vụ án được phong tỏa để phục vụ điều tra. Ảnh: CTV

Đúng thời điểm này, anh Lê Văn Rãi (43 tuổi, con trai ông N) đi làm về. Chứng kiến cha bị hành hung, anh lao vào can ngăn. Trong lúc giằng co, hai bên xảy ra xô xát dữ dội. Hậu quả, ông T bị đánh và bị bóp cổ dẫn đến bất tỉnh tại chỗ.

Người dân nhanh chóng đưa ông N và ông T đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Hưng cấp cứu. Tuy nhiên, ông T đã tử vong, ông N đang được điều trị tích cực với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Liên quan vụ việc, lực lượng chức năng đã tạm giữ anh Lê Văn Rãi để phục vụ công tác điều tra.