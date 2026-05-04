Đồng Nai: Bắt quả tang nhóm tổ chức sử dụng ma túy trong nhà trọ 04/05/2026 16:00

(PLO)- Ập vào kiểm tra hành chính một dãy nhà trọ tại khu phố 5, Công an phường Long Bình phát hiện, bắt quả tang nhóm 5 người đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 4-5, Công an phường Long Bình, thành phố Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Nhóm 5 người sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ. Ảnh CA

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 2-5, Công an phường Long Bình kiểm tra hành chính tại dãy nhà trọ không số thuộc tổ 33, khu phố 5, phường Long Bình, phát hiện tại một căn phòng có 5 người (4 nam, 1 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 gói ma túy dạng đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Công an phường Long Bình đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 3 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện Công an phường Long Bình đã hoàn tất hồ sơ, chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố thụ lý theo thẩm quyền.