Khởi tố nhóm người mua bán trái phép ma tuý với số lượng lớn 04/05/2026 16:56

(PLO)- Ba người đàn ông tại Quảng Ninh đã bị cơ quan công an tỉnh này khởi tố với các hành vi tàng trữ và mua bán trái phép ma tuý số lượng lớn.

Ngày 4-5, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Trung Hiến (49 tuổi, trú tại phường Quang Hanh) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Đức Minh (39 tuổi, cùng trú tại phường Quang Hanh) và Nguyễn Văn Ninh (30 tuổi, trú tại đặc khu Vân Đồn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào ngày 16-4-2026, tại khu vực gầm cầu vượt Km 6 thuộc tổ 3, khu 1A, phường Quang Hanh, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Trung Hiến về hành vi cất giấu trái phép chất ma túy, thu giữ của Hiến 0,378g ma tuý Methamphetamine.

Hiến, Minh và Ninh (từ trái qua phải). Ảnh: CAQN

Tiếp tục làm rõ nguồn gốc số ma tuý trên, Cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp hai người là Đoàn Đức Minh và Nguyễn Văn Ninh.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và trên người của Đoàn Đức Minh, Nguyễn Văn Ninh, lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ sử dụng ma tuý và nhiều loại ma tuý khác nhau.

Tổng khối lượng thu giữ là 76,812g ma tuý các loại. Minh và Ninh đều khai nhận số lượng ma tuý trên được sử dụng với mục đích bán kiếm lời.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục hoạt động điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định.