Đến nhà bạn chơi rồi lén đánh tráo heo đất để lấy trộm 35 triệu đồng 04/05/2026 16:29

(PLO)- Người phụ nữ ở TP Đà Nẵng đến nhà bạn chơi, đánh tráo heo đất bên trong có 35 triệu đồng.

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an xã Nông Sơn vừa khám phá thành công vụ trộm cắp trên địa bàn.

Bà N tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Chỉ trong chưa đầy hai giờ truy xét, Công an xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng làm rõ vụ đánh tráo heo đất tinh vi để chiếm đoạt hàng chục triệu đồng, bắt giữ đối tượng và thu hồi toàn bộ số tiền cho bị hại.

Trước đó, ngày 3-5, Công an xã Nông Sơn tiếp nhận tin báo của chị Trần Thị Thúy Kiều (32 tuổi, ngụ thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) về việc sáng cùng ngày phát hiện trong nhà có dấu hiệu bị đánh tráo một con heo đất, bên trong có khoảng 35 triệu đồng.

Nhận tin, lãnh đạo Công an xã Nông Sơn chỉ đạo lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét các manh mối liên quan.

Chỉ sau chưa đầy 2 giờ truy xét, Công an xã đã triệu tập đối tượng MTTN (36 tuổi, ngụ thôn Phước Viên, xã Nông Sơn) đến làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng sự đấu tranh kiên quyết của lực lượng công an, N đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đồng thời, N khai nhận, ngày 2-5 khi đến nhà chị Kiều, N phát hiện trong phòng ngủ có một con heo đất nên nảy sinh ý định trộm cắp. Sau đó, N lén chụp hình con heo đất và tìm mua một con tương tự để đánh tráo.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị Kiều vắng nhà, N đột nhập, tráo đổi heo đất rồi mang về đập lấy toàn bộ số tiền bên trong.

Công an tiến hành khám xét nơi ở của N, thu giữ 37 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.