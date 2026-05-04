Nữ du khách bức xúc vì cho rằng tin báo khỉ tấn công bị bỏ lơ 04/05/2026 17:37

(PLO)- Một nữ du khách phản ánh trên mạng xã hội, bày tỏ bức xúc việc chị báo tin khỉ tấn công người ở Đắk Lắk bị cơ quan chức năng bỏ lơ.

Ngày 4-5, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang xác minh các nội dung phản ánh trên mạng xã hội của một nữ du khách việc con trai người này bị khỉ cắn bị thương khi đến du lịch ở Đắk Lắk.

Vết thương trên chân con trai chị H do khỉ cắn. Ảnh: N.V

Công an tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu những người trong ca trực liên quan phản ánh báo cáo, tường trình cụ thể sự việc.

“Bước đầu xác định nữ du khách có điện thoại báo tin. Tuy nhiên, khi Công an tỉnh xác minh xuống cơ sở thì dưới đó vẫn chưa nắm thông tin. Người báo tin họ bức xúc là lẽ đương nhiên vì liên quan đến người thân của họ. Nội dung cụ thể chúng tôi sẽ cung cấp sau khi có kết quả xác minh”- nguồn tin nói với PV.

Trước đó, chị MH (ngụ tỉnh Tuyên Quang) đăng bài trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc vì cho rằng bị các cơ quan chức năng “ngó lơ” khi báo tin khỉ tấn công du khách.

Theo chị MH, ngày 23-4, gia đình chị H đến du lịch tại tỉnh Đắk Lắk. Khi ô tô dừng trên cung đường ven biển Phước Tân - Bãi Ngà thuộc xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, con trai 8 tuổi của chị H bất ngờ bị khỉ hoang lao vào tấn công, cắn vào chân.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đã tận tình cứu chữa nhưng con trai chị H bị khỉ cắn đứt gân chân, phải mất thời gian rất lâu để hồi phục.

Chị H cho rằng đêm 23-4 chị đã gọi điện đến số trực ban của Công an tỉnh Đắk Lắk nhờ phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ, xử lý để bảo đảm an toàn cho du khách vì sắp đến lễ 30-4 và 1-5.

Cán bộ trực ban hứa sẽ phản hồi thông tin cho chị H nhưng sau đó không liên hệ. Đến ngày 30-4, chị H đọc báo thấy thông tin có năm du khách đến khu vực xã Hòa Xuân chơi đã bị khỉ tấn công. Vì bức xúc, chị H viết bài đăng lên mạng xã hội, phản ánh vụ việc của mình.

Trao đổi với PLO, chị H kể khi chị đưa con trai vào bệnh viện, chị nghe thông tin có vài người đã bị khỉ cắn ở cung đường chị đi du lịch.

Vì muốn cảnh báo cho những du khách khác, chị H liên hệ trực ban Công an tỉnh Đắk Lắk để nhờ hỗ trợ, phối hợp. Tuy nhiên, cán bộ trực ban đã không xử lý triệt để nguồn tin báo, dẫn đến việc khỉ tiếp tục tấn công nhiều du khách khác.

“Vì lo cho những người khác nên tôi đã báo tin khỉ cắn du khách đến các cơ quan chức năng. Nếu trước đó, tin báo của tôi được xử lý triệt để thì không có chuyện du khách tiếp tục bị khỉ tấn công trong các ngày 28 và 29-4”- chị H nói.

Vẫn lời chị H, hiện con trai chị đã được đưa về quê điều trị, đang nằm viện, được tiêm huyết thanh, vaccine phòng dại...

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, ngày 29-4, chính quyền xã này nhận thông tin từ một phóng viên phản ánh có một số du khách bị khỉ hoang tấn công.

Sau khi nắm thông tin, UBND xã Hòa Xuân đã xác minh, tổ chức cắm biển cảnh báo, cho lực lượng tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau để cảnh báo du khách.

“Trước đó chúng tôi không nắm được thông tin du khách bị khỉ cắn. Sau khi nắm thông tin, chúng tôi tổ chức ngay các biện pháp để tuyên truyền, xử lý, bảo đảm an toàn cho du khách”- ông Tuấn nói.

Vẫn lời ông Tuấn, hiện chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị lực lượng kiểm lâm phối hợp xử lý việc khỉ hoang tấn công du khách.

UBND xã Hòa Xuân cũng yêu cầu lực lượng tại cơ sở bám chắc tình hình địa bàn, tuyên truyền để người dân, các hộ làm dịch vụ thường xuyên qua lại trên tuyến ven biển nâng cao cảnh giác khi gặp khỉ hoang.