Từ tin báo của người dân, cảnh sát xử lý xe khách vi phạm 04/05/2026 15:06

(PLO)- Cảnh sát giao thông lập biên bản, xử lý tài xế, chủ xe khách chở quá số người quy định ở Đắk Lắk.

Ngày 4-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa làm việc với tài xế, chủ xe khách chở quá số người quy định.

Trước đó, hôm 3-5, người dân phản ánh đến Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xe khách 76B-004.47 chở quá số người quy định, đang lưu thông theo hướng Gia Lai-TP.HCM.

Xe khách liên quan vụ việc. Ảnh: C.S

Tiếp nhận thông tin, lúc 19 giờ 40 cùng ngày, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra xe khách nói trên khi lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, CSGT xác định xe khách 76B-004.47 có 46 chỗ ngồi nhưng chở theo 52 người.

Cảnh sát lập biên bản với tài xế NP (ngụ tỉnh Gia Lai) về lỗi chở quá số người quy định. Theo CSGT, với lỗi trên, tài xế NP sẽ phải chịu mức phạt 9 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT cũng làm việc, lập biên bản đối với chủ xe khách 76B-004.47 về lỗi vi phạm tương tự. Theo quy định, chủ xe khách 76B-004.47 sẽ bị phạt 36 triệu đồng.