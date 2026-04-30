Nhồi nhét khách dịp lễ: Tài xế và chủ xe có thể bị xử phạt cả trăm triệu đồng

(PLO)- Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh bị xử phạt, nhất là vào dịp lễ, Tết, người điều khiển xe khách nên lưu ý tránh các lỗi vi phạm phổ biến như đón, trả khách không đúng nơi quy định, nhồi nhét khách...

Để đảm bảo an toàn giao thông và tránh bị xử phạt, người điều khiển xe lưu ý tránh các lỗi vi phạm phổ biến hiện nay.

Những lỗi mà tài xế, đặc biệt là người điều khiển xe khách, rất dễ mắc phải bao gồm: Sử dụng điện thoại khi đang lái xe; đón, trả khách không đúng nơi quy định; chở quá số người cho phép... Những lỗi vi phạm này thường có xu hướng gia tăng vào các dịp lễ, Tết.

Mức phạt đối với các hành vi nêu trên không hề nhỏ. Ngoài bị phạt tiền, tài xế còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe, thậm chí tước giấy phép lái xe...

Nghị định 151/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 184/2025) quy định từ ngày 1-1-2025, bốn loại phương tiện trong đó có xe kinh doanh dịch vụ vận tải bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh tài xế. Do đó, mọi hành vi của tài xế đều được camera buồng lái ghi lại. Cơ quan chức năng có thể dựa vào dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và camera lưu lại để kiểm tra và xử lý vi phạm.

Với hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện đang di chuyển trên đường bộ sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng. Đồng thời, tài xế bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024.

Hành vi đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách hoặc dừng đón, trả hành khách quá thời gian quy định sẽ bị xử lý. Việc đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng theo khoản 5 Điều 20 Nghị định 168/2024. Riêng hành vi đón, trả hành khách trên đường cao tốc sẽ bị phạt từ 10-12 triệu đồng.

Đối với hành vi chở quá số người quy định, người điều khiển có thể bị phạt từ 400-600 ngàn đồng đối với mỗi hành khách vượt quá quy định được phép chở của phương tiện. Đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách kinh doanh vận tải theo tuyến cố định, hợp đồng chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km, hành vi chở quá số người quy định sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng trên mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt bằng tiền, người điều khiển phương tiện còn bị trừ điểm giấy phép lái xe từ 2-10 điểm tùy hành vi, mức độ vi phạm.

Đối với chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến chở người vượt quá quy định sẽ bị phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 4 triệu đồng trên mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện vi phạm sẽ bị phạt từ 1,6 triệu đồng đến 8 triệu đồng trên mỗi người vượt quá. Tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150 triệu đồng.

Nhồi nhét khách dịp lễ, tài xế và chủ xe có thể bị xử phạt cả trăm triệu đồng. Ảnh minh họa/AI

Một điều nữa tài xế cần lưu ý là không cho khách đem động vật lên xe vì hành vi vận chuyển động vật trên xe kinh doanh vận tải hành khách sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng theo điểm a khoản 6 Điều 20 Nghị định 168/2024.

Ngoài ra, Nghị định 168/2024 cũng quy định người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian nghỉ giữa hai lần lái xe liên tục cũng bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Một lỗi tài xế rất dễ gặp đó là điều khiển phương tiện vượt quá tốc độ quy định. Nghị định 168/2024 quy định tài xế có thể bị phạt từ 800 ngàn đồng đến 14 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô vượt quá tốc độ quy định, tùy vào số km vượt quá. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe, thậm chí bị tước quyền sử dụng giấy phép trong thời gian nhất định nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng.