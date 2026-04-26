Phạt 'kịch khung' xe giường nằm nhồi khách nằm chung giường 26/04/2026 13:37

Ngày 26-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 xe giường nằm nhồi nhét khách trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

CSGT kiểm tra giường nằm trên xe khách.

Theo đó, ngày 25-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tiến hành dừng, kiểm tra xe khách biển số 76B-013... trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng.

Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện chở 38 hành khách/26 chỗ, vượt quá số người được phép chở theo quy định. Cụ thể, có hơn 10 giường mà nhà xe sắp xếp có 2 người nằm và một số người nằm dưới đường đi.

Tài xế điều khiển phương tiện là ông NL (36 tuổi, trú Quảng Ngãi) đã điều khiển xe khách kinh doanh vận tải tuyến cố định có cự ly trên 300 km nhưng chở quá số người quy định. Với hành vi vi phạm này, lái xe bị xử phạt 18 triệu đồng; chủ phương tiện là Hợp tác xã dịch vụ vận tải MT bị lập biên bản với hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên với mức phạt 72 triệu đồng. Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện là 90 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tiến hành dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 50H-355... Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện chở 47 hành khách trong khi xe chỉ được phép chở 34 người.

Xe khách mang biển số đăng ký tại TP.HCM chở vượt số người qui định.

Lái xe NNH (49 tuổi, trú Khánh Hòa) điều khiển xe khách kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có cự ly trên 300 km đã thực hiện hành vi chở quá số người quy định. Hành vi vi phạm này bị xử phạt 19,5 triệu đồng. Chủ phương tiện là Công ty TNHH CT có địa chỉ tại Nha Trang, Khánh Hòa, cũng bị lập biên bản với hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm nêu trên với mức phạt 78 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với lái xe và chủ phương tiện trong trường hợp này lên tới 97,5 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, hành vi nhồi nhét hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến cao tốc và hành trình dài. Khi xảy ra va chạm, số lượng người vượt quá thiết kế phương tiện có thể khiến hậu quả tai nạn trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Trong thời gian tới, nhất là dịp nghỉ lễ và cao điểm du lịch hè, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách như: Chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang hành khách hoặc trên nóc xe; chở quá tải trọng; vi phạm tốc độ; dừng, đón trả khách không đúng nơi quy định…