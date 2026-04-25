An ninh trật tự

Va chạm xe tải đông lạnh trên Quốc lộ 1, hai người thương vong

(PLO)- Người phụ nữ tử vong do tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng thường trú ở TP.HCM, 38 tuổi.
Đến chiều 25-4, cơ quan chức năng bước đầu xác định danh tính người phụ nữ tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 1. Vụ việc xảy ra đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng khiến một người chết và một người bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Ảnh PĐ

Theo đó, nạn nhân tử vong là bà NHT (38 tuổi, ngụ TP.HCM). Riêng nạn nhân nam bị thương rất nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Trước đó vào sáng cùng ngày, xe mô tô biển số 49B2-187.10 do người đàn ông cầm lái chở theo bà NHT đã va chạm với xe tải đông lạnh biển số 43H-042.01. Thời điểm này, chiếc xe tải đang rẽ vào cây xăng cạnh Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm. Ảnh PĐ

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân nữ và mô tô văng ra giữa đường. Bà NHT thiệt mạng tại chỗ, người đàn ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nặng.

Vị trí xảy ra tai nạn nằm gần Trạm thu phí BOT Sông Phan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Hiện đơn vị đã hoàn tất giám định tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG
Tin liên quan

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm