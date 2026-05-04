Nam thanh niên tử vong trong ô tô ven Quốc lộ 27C 04/05/2026 15:32

(PLO)- Nam thanh niên được phát hiện đã tử vong trong ô tô con màu trắng đậu ven Quốc lộ 27C thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 4-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nam thanh niên được phát hiện trong ô tô.

Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong ô tô. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện ô tô con màu trắng biển số tỉnh Khánh Hòa đỗ sát lề đường QL27C với nhiều dấu hiệu bất thường nên đi đến kiểm tra.

Khi tiến lại gần, mọi người tá hỏa phát hiện một nam thanh niên bất tỉnh nằm ở vị trí ghế lái. Dù gọi nhiều lần nhưng người này không có phản ứng, nên người dân gần hiện trường báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Nam Khánh Vĩnh cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh NTH (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Sau khi hoàn tất các hoạt động khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin nam tài xế bị đột quỵ, tuy nhiên cơ quan điều tra cho biết vẫn đang điều tra, chưa thể khẳng định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.