2 người Trung Quốc dàn cảnh đòi nợ, bắt giữ người, cướp tài sản 04/05/2026 20:05

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP bắt tạm giam Liu Hongbo (31 tuổi), Lou JiaFeng (37 tuổi, đều quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về các hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, cướp tài sản.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Xuân Sơn (29 tuổi, ngụ xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) về hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Hai người Trung Quốc và một người Việt Nam bị khởi tố. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 29-4, Công an phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của anh Ding Lei (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị một nhóm người khống chế, đánh đập, giam giữ, chiếm đoạt tài sản tại khách sạn V trên đường An Thượng 1, phường Ngũ Hành Sơn.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo nhiều tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai truy xét “nóng”.

Đến ngày 1-5, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định Liu Hongbo và Lou JiaFeng là thủ phạm nên bắt giữ, đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, ngày 25-4, Lou JiaFeng nhập cảnh vào Việt Nam, đến tham gia đánh bạc tại khu vực phường Ngũ Hành Sơn, thua hết tiền nên vay của Liu Hongbo 900.000 nhân dân tệ và 6.000 USDT.

Không có khả năng trả nợ, Lou JiaFeng bàn với Liu Hongbo dựng lên kịch bản giả đòi nợ, nhằm ép anh Ding Lei – người quen của Lou – phải trả tiền thay.

Tối 28-4, sau khi anh Ding Lei nhập cảnh, lưu trú tại khách sạn V, nhóm này dụ nạn nhân đi ăn tối rồi đưa về phòng để đòi tiền.

Khi không đạt được mục đích, nhóm này khống chế, đưa nạn nhân đến khu đất trống trên đường Nguyễn Khắc Viện để đánh đập, đe dọa.

Sau đó, nhóm người tiếp tục đưa nạn nhân đến nhà kho tại phường An Khê để giam giữ, tiếp tục hành hung, uy hiếp tinh thần.

Đến rạng sáng 30-4, nhóm này tiếp tục đưa nạn nhân về lại khách sạn, ép buộc vay tiền qua ứng dụng Zhi Fu Bao 20.000 nhân dân tệ chuyển cho Lou JiaFeng; đồng thời chiếm đoạt tiền mặt, tài sản của nạn nhân gồm ngoại tệ, điện thoại di động.