Tài xế xích lô chở 4 người đi ngược chiều suýt gây tai nạn ở Nha Trang 06/05/2026 15:54

(PLO)- Ông LTD chạy xích lô chở bốn người, đi ngược chiều suýt gây tai nạn bị xử phạt về hành vi đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều.

Ngày 6-5, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông LTD (48 tuổi, ngụ phường Nha Trang) 350.000 đồng về hành vi đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều.

Ông D làm việc với cơ quan chức năng. Ảnh: XH

Trước đó, theo phản ánh của người dân, khoảng 20 giờ ngày 30-4, tại đường Xóm Cồn (khu bờ kè cầu Hà Ra, phường Nha Trang), một tài xế xe xích lô chở bốn người ngang nhiên chạy ngược chiều suýt gây tai nạn.

Toàn bộ quá trình vi phạm đã bị camera hành trình của xe ô tô đi chiều ngược lại ghi nhận.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà xác định tài xế xe xích lô trong đoạn clip nói trên là ông LTD, nên tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ông D đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời ông D đã viết cam kết không tái phạm.

Chỉ huy Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà cho hay, thời gian tới sẽ tiếp tục tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp xích lô vi phạm để đảm bảo an toàn giao thông và văn minh đô thị cho địa phương.