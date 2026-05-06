Rao bán đất rồi chiếm đoạt tiền cọc, nghi can lừa đảo bị bắt sau 3 năm bỏ trốn 06/05/2026 09:19

(PLO)- Lừa một khách hàng ở TP.HCM mua đất để chiếm đoạt tiền cọc, sau ba năm bỏ trốn, nghi can lừa đảo đã bị bắt giữ.

Ngày 6-5, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nghi can Trần Văn Sỹ (34 tuổi) thường trú tại tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Sỹ nghe đọc lệnh bắt tạm giam.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, biết được thông tin ông VĐA ngụ TP.HCM có nhu cầu mua đất tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Sỹ đã đưa ra thông tin gian dối về quyền sử dụng đất đang được rao bán và nhận số tiền 200 triệu đồng đặt cọc của ông A.

Sau khi nhận tiền cọc, Sỹ chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận nguồn tin báo về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và tổ chức truy bắt Trần Văn Sỹ. Đến tháng 4-2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nơi lẩn trốn và tổ chức bắt giữ thành công.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Sỹ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.