Bàn giao con rồng Nam Mỹ đi lạc ngoài đường cho cơ sở cứu hộ 05/05/2026 17:59

(PLO)- Một người dân đang đi trên đường phát hiện con rồng Nam Mỹ đi lạc nên bắt mang đến nộp cho chính quyền địa phương.

Ngày 5-5, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với UBND phường Tiến Thành bàn giao một con rồng Nam Mỹ cho cơ sở nuôi hợp pháp để cứu hộ động vật hoang dã.

Bề ngoài con rồng Nam Mỹ rất hầm hố

Theo đó, rồng Nam Mỹ còn được gọi là tiểu khủng long, được bàn giao cho cơ sở nuôi của ông Đặng Quan Dũng ở thôn Tân Điền, xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Theo kiểm lâm, cơ sở của ông Dũng có mã số 43-26/B-LDG, được cấp phép cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn động vật theo quy định hiện hành.

Trước đó, ông Lê Văn Hai (69 tuổi, trú khu phố 7, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) trong lúc đi làm đã phát hiện con vật này đi lạc ngoài đường nên bắt giao cho UBND phường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Nam đã cử cán bộ phối hợp với các cơ quan chức năng lập thủ tục, hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo các nhà khoa học, rồng Nam Mỹ có tên khoa học là Iguana iguana, còn gọi là cự đà xanh. Loài này có nguồn gốc ở vùng Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Khi trưởng thành, loài này có thể đạt chiều dài đến hơn 2 mét, nặng khoảng 9 kg. Cá thể vừa được bàn giao có vẻ ngoài hung dữ với toàn thân màu đỏ giống như một loài kỳ nhông khổng lồ.

Rồng Nam Mỹ là loài động vật nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES. Việc buôn bán và nuôi dưỡng loài này được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Tại Việt Nam, rồng Nam Mỹ không bị cấm nuôi hoàn toàn nhưng chủ sở hữu cần có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và phải đăng ký với cơ quan kiểm lâm.