Vụ dĩa cơm 35.000 đồng, người trong cuộc liên tục bị chửi bới lúc rạng sáng 05/05/2026 14:32

(PLO)- Vụ dĩa cơm 35.000 đồng tại Phan Thiết đến nay vẫn chưa hạ nhiệt và nhân vật chính trong clip cho biết liên tục bị gọi chửi rủa lúc rạng sáng.

Sau ba ngày gây tranh cãi dữ dội trên Facebook, vụ việc dĩa cơm 35.000 đồng tại Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) vẫn chưa hạ nhiệt khi cả hai phía liên quan tiếp tục lên tiếng, mong muốn làm rõ sự thật và chấm dứt những hệ lụy.

Sau ba ngày vụ dĩa cơm 35.000 đồng ở Phan Thiết vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh cắt từ clip.

Chiều 4-5, vợ chồng chị M và anh T, hai nhân vật trong vụ việc đã chủ động liên hệ với chúng tôi để trình bày lại toàn bộ diễn biến.

Chị M, người phụ nữ trong đoạn clip vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự tấn công dữ dội từ cộng đồng mạng, cho biết hai vợ chồng chị đã tạm trú tại Phan Thiết gần một tháng để làm ăn chứ không phải là khách vãng lai như mọi người nghĩ nên khá am hiểu giá cả địa phương.

"Bình thường dĩa cơm như vậy hay tô bánh canh chỉ tầm 25.000 đồng, nên khi nghe báo giá 35.000 đồng cho dĩa cơm chỉ có miếng đậu hũ nhồi thịt, ít rau xào nên tôi thực sự sốc vì ngỡ nghe nhầm", chị M, chia sẻ.

Chị M khẳng định tấm ảnh dĩa cơm gây tranh cãi trên mạng thực chất là dĩa cơm thứ hai do chính chủ quán làm lại để "thách" chị M đăng lên mạng hỏi ý kiến mọi người và chị chỉ đăng ảnh để hỏi cộng đồng mạng mắc hay rẻ chứ không hề nêu tên hay địa chỉ quán.

Dĩa cơm và tô canh khổ qua với giá tổng cộng 60.000 đồng vợ chồng chị M đưa lên mạng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, câu chuyện bị đẩy đi xa ngoài kiểm soát. Clip từ phía quán cơm xuất hiện, lan truyền nhanh chóng, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều, tranh cãi gay gắt. Theo chị M, khi vụ việc leo thang, vợ chồng chị đã chủ động nhờ Công an xã Tuyên Quang can thiệp, không phải để tranh cãi đúng sai giá cả mà để yêu cầu gỡ bỏ clip có hình ảnh cá nhân.

Sau đó, cơ quan chức năng đã hòa giải, hai bên đồng ý xóa nội dung liên quan. Tuy nhiên, điều khiến chị M bức xúc là sau khi hòa giải, thông tin sai lệch vẫn tiếp tục lan rộng.

“Chúng tôi chỉ phản ánh cảm nhận cá nhân về giá cả dịch vụ, không "câu view", “làm content” bẩn như nhiều người nói nhưng mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vợ chồng tôi liên tục bị bắt nạt trên mạng, bị bịa đặt nhiều phát ngôn sai sự thật, họ ghép cả chuyện chính trị vào để quy kết cho vợ chồng tôi, thậm chí 3-4 giờ sáng cũng có những người quá khích gọi điện thoại chửi bới, mắng mỏ…gây áp lực rất lớn”, chị M vừa khóc, chia sẻ.

Theo chủ quán, miếng đậu hũ được nhồi đầy thịt nhưng ở góc chụp của vợ chồng chị M, mọi người sẽ lầm tưởng là miếng đậu hũ bình thường.

“Tôi mong rằng mọi người hiểu khi tôi sử dụng dịch vụ, tôi có quyền phản ảnh giá cả mắc hay rẻ; ngon hay không ngon còn chủ quán có tiếp nhận hay không là cách xử lý của họ chứ không phải khi khách hàng phản ảnh thì họ cứ quay clip đưa lên mạng xã hội…”, chị M nói.

Trong khi đó, theo chủ quán cơm do vợ chồng chị M chụp ảnh, đưa nội dung lên trang Review du lịch Mũi Né – Phan Thiết trước và khoảng 30 phút sau khi sự việc ồn ào, quán mới đưa clip quay được lên để cho mọi người tường tận câu chuyện.

Chủ quán cũng khẳng định dù đã xóa hết video clip quay được trong điện thoại nhưng quán vẫn còn đầy đủ hình ảnh trong camera an ninh, sẵn sàng đối chất nếu cần thiết. Tuy nhiên, chủ quán cũng mong sớm kết thúc vụ việc để làm ăn, buôn bán bình thường.

Trong môi trường mạng, nơi thông tin lan nhanh hơn kiểm chứng, ranh giới giữa phản ánh, phản biện và công kích cá nhân trở nên rất mong manh và khi câu chuyện đã được hòa giải, có lẽ điều cần thiết lúc này không phải là ai đúng, ai sai mà nên dừng lại đúng lúc như mong muốn của chủ quán cơm và cả vợ chồng chị M…