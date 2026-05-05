Bắt tạm giam kẻ đánh bị thương 2 thành viên tổ tuần tra giao thông 05/05/2026 17:45

(PLO)- Vi phạm giao thông, người đàn ông dùng gậy gỗ tấn công làm bị thương một công an xã và một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở tại xã Lương Sơn.

Ngày 5-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Giảm (45 tuổi, trú xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Giảm tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 12-4-2026, Nguyễn Văn Giảm điều khiển xe mô tô chở theo một người không đội mũ bảo hiểm di chuyển trên quốc lộ 28B, thuộc thôn Bắc Sơn, xã Lương Sơn.

Tổ tuần tra Công an xã Lương Sơn phát hiện vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, Giảm không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra phải truy đuổi, cưỡng chế buộc người này dừng xe để kiểm tra.

Nguyễn Văn Giảm dùng cây tấn công lực lượng chức năng

Sau khi dừng xe, Giảm chửi bới tổ công tác, dùng gậy tấn công làm một cán bộ công an xã và một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở bị thương. Công an xã Lương Sơn đã huy động lực lượng khống chế, bắt quả tang Nguyễn Văn Giảm.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.