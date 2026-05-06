Chở quá tải chạy vào cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 100 triệu đồng 06/05/2026 15:25

(PLO)- Xe đầu kéo chở quá tải lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xử phạt 103 triệu đồng.

Ngày 6-5, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt xe quá tải trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

CSGT kiểm tra xe vi phạm.

Ngày 4-5, trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa phận tỉnh Lâm Đồng, lực lượng CSGT phát hiện xe đầu kéo biển số tỉnh Đắk Lắk vi phạm quy định về tải trọng và điều kiện điều khiển.

Cụ thể, lái xe NVMN (42 tuổi, ngụ Khánh Hòa) điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép từ 30% đến 50% và không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định. Tài xế bị phạt 23 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày.

CSGT niêm phong, tạm giữ xe vi phạm.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH vận tải NV (tại Đắk Lắk), cơ quan chức năng xác định hành vi giao xe cho người làm công vi phạm và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Chủ phương tiện bị phạt 80 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng. Như vậy, tổng số tiền xử phạt đối với lái xe và chủ doanh nghiệp trong vụ này là 103 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo các chủ xe và tài xế cần vận chuyển hàng hóa đúng tải trọng, chỉ giao xe cho người đủ điều kiện và chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông.