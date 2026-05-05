Ngã ra đường rồi va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong gần chợ đầu mối Thủ Đức 05/05/2026 22:39

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong gần cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Tối 5-5, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn gần cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức khiến một người tử vong.

Đến 21 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra gần cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, phường Hiệp Bình, khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh NTT (36 tuổi, quê Huế).

Thông tin ban đầu, khoảng gần 18 giờ cùng ngày, anh T điều khiển xe máy biển số 75C1-129... lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ cầu vượt Gò Dưa đi An Sương. Khi đến khu vực chợ tự phát gần cổng chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, xe máy bị mất lái khiến cả người và xe ngã xuống đường.

Đúng lúc này, một xe tải chạy tới không kịp xử lý đã cán qua người anh T, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã tư đường số 3 và đường số 15, phường Phước Long, cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy.

Vụ tai nạn khiến một nam thiếu niên 15 tuổi tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân hai vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.