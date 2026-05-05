Người đàn ông tử vong bất thường giữa đường ở TP.HCM 05/05/2026 10:48

Sáng 5-5, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Đông Hòa phong tỏa hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông tử vong với nhiều dấu hiệu bất thường trên đường ĐT 743A.

Hiện trường người đàn ông tử vong bất thường giữa đường ở TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua giao lộ ĐT 743A – Lồ Ô (phường Đông Hòa) phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh trên đường nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra, xác định nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trên đường DT743A. Ảnh: XUÂN MINH

Danh tính nạn nhân được xác định là ông ĐVD (60 tuổi, ngụ TP.HCM).

Ghi nhận tại hiện trường, cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương, dấu hiệu va đập mạnh. Một số vật dụng cá nhân văng xa khỏi vị trí nạn nhân nằm. Trên mặt đường xuất hiện nhiều vết trầy xước kéo dài.

Bước đầu, nghi vấn nạn nhân bị một phương tiện tông trúng khi đang đi bộ. Tuy nhiên, phương tiện liên quan không có mặt tại hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.