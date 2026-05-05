Vụ nam sinh bị đánh trong quán bida ở Linh Xuân: Do ghen tuông vô cớ 05/05/2026 11:24

(PLO)- Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nam sinh bị nhóm người lạ xông vào quán bida hành hung khi đang chơi cùng bạn, khiến nạn nhân bị thương.

Ngày 5-5, Công an phường Linh Xuân, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan lập hồ sơ, lấy lời khai nhóm người xông vào quán bida hành hung một nam sinh gây thương tích.

Nam sinh bị nhóm người lạ hành hung trong quán bida Linh Xuân. Ảnh cắt từ clip

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ ngày 1-5, anh NVK (22 tuổi, ngụ TP.HCM) đang chơi tại quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào đánh.

Qua xác minh, công an đã mời làm việc với PHHN (21 tuổi), NMT (20 tuổi), NHM (16 tuổi) và một người tên D.

Bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. T cho rằng bạn gái là H (21 tuổi, nhân viên quán bida) có tình cảm với anh K nên nảy sinh ghen tuông. Sau khi cự cãi với H, T rủ N, M và D đến khu vực bàn bida của anh K đang chơi cùng bạn để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này lao vào hành hung anh K. Trong đó, D dùng tay đánh vào mặt nạn nhân; N nhiều lần đánh vào đầu và dùng bi bida tấn công vào vùng đầu, khiến anh K thương tích phải đi bệnh viện điều trị.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Linh Xuân đã phối hợp các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, mời những người liên quan làm việc.

Như PLO đã đưa tin, trước đó mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam sinh đang chơi bida trong quán thì bất ngờ bị nhóm người lạ xông tới hành hung.

Theo trình bày của anh K, thời điểm trên anh cùng bạn đang chơi bida thì có ba nam thanh niên lạ mặt bước vào. Nhóm này tiến đến bàn, bất ngờ hỏi việc anh “ghẹo” bạn gái của người quen rồi lao vào đánh.

Anh K cho biết chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị hai người trong nhóm dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu. Đáng chú ý, một người còn dùng bi bida đánh vào đầu nạn nhân trước khi cả nhóm rời hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của quán ghi lại.

Theo anh K, anh không quen biết và không có mâu thuẫn từ trước với nhóm người trên. Sau vụ việc, anh bị thương ở vùng đầu và mặt, hiện vẫn đang thăm khám, tinh thần chưa ổn định. Anh K cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ hiểu lầm khi anh thường xuyên trò chuyện, vui đùa với một nữ nhân viên tại quán. “Tôi không có ý gì, có thể do hiểu lầm nên xảy ra sự việc”, anh K nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.