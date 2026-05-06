Sập rạp đám cưới khiến 3 người bị thương 06/05/2026 11:07

(PLO)- Rạp cưới được buộc vào xe tải nên bị sập khi xe tải di chuyển khiến ba người bị thương.

Ngày 6-5, một lãnh đạo UBND xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập rạp cưới khiến ba người bị thương nhẹ.

Clip rạp đám cưới bị sập được camera bên kia đường ghi lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 5-5, một gia đình ở thôn Tân Lập, xã Krông Búk tổ chức tiệc nhóm họ (tiệc áp rạp), mời họ hàng thân thiết tới dự để chuẩn bị lễ cưới cho con trai vào ngày 6-5.

Trong buổi tiệc, phía nhà hàng tới lắp rạp cưới và buộc dây chằng rạp vào xe tải. Khi mọi người đang ăn uống, hát hò thì một người lái xe tải rời đi. Vì vậy, cả rạp cưới đổ sập, khiến 3 người trầy xước, bị thương nhẹ.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh, Trưởng thôn Tân Lập, cho biết sau sự cố, phía nhà hàng đã dựng lại rạp cưới cho chủ nhà để kịp tổ chức đám cưới, rước dâu vào trưa nay 6-5. Đồng thời chủ nhà hàng cũng hỗ trợ chi phí để những người bị thương thăm khám.