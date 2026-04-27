Xe chở đám cưới mắc kẹt giữa đường ray khi tàu hỏa sắp đi qua 27/04/2026 08:01

(PLO)- Bất chấp tín hiệu đèn đỏ và gác chắn đã hạ, tài xế xe chở đám cưới ở Quảng Ngãi vẫn cố băng qua đường sắt khiến phương tiện mắc kẹt ngay trên đường ray.

Ngày 27-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã mời tài xế điều khiển xe đến làm việc và lập biên bản xử phạt hành chính. Người này bị xác định cố tình vượt đường sắt khi tín hiệu đèn đã chuyển đỏ, gác chắn đang hạ xuống.

Hình ảnh xe hoa kẹt giữa đường sắt.

Theo dữ liệu trích xuất từ camera, khoảng 10 giờ 50 ngày 26-4, tại gác chắn Km900+360 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Bình Sơn), một đoàn xe chở đám cưới di chuyển từ Quốc lộ 1A rẽ vào đường nhánh về hướng thôn Trì Bình.

Một số xe trong đoàn đã kịp băng qua trước khi tín hiệu cảnh báo kích hoạt. Tuy nhiên, ô tô mang biển số 76A-244... khi đến vị trí giao cắt thì đèn tín hiệu chuyển đỏ, gác chắn bắt đầu hạ. Dù vậy, tài xế vẫn cố điều khiển xe vượt qua.

Hành động này khiến phương tiện bị mắc kẹt ngay trong phạm vi đường ray khi barie hai đầu đã hạ xuống.

Phát hiện sự việc, nhiều người trong đoàn xe cưới xuống hỗ trợ nhưng không thể xử lý ngay. Sau khoảng 2 phút loay hoay, tài xế mới điều khiển xe thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Chỉ khoảng 1 phút sau đó, đoàn tàu chạy qua điểm giao cắt.

Qua xác minh, tài xế vi phạm là NTT (36 tuổi, trú xã Bình Sơn). Làm việc với cơ quan chức năng, người này cho biết mượn xe người thân để chở người đi đám cưới, do vội chạy theo các xe phía trước nên đã vi phạm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản với hai lỗi gồm: vượt đường ngang khi đèn đỏ bật sáng và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt. Tổng mức phạt là 5,9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.