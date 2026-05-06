TP.HCM: Trạm CSGT Tân Túc ra quân xử lý xe độ chế, xe kéo tự phát 06/05/2026 12:16

Ngày 6-5, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Tân Nhựt ra quân tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tập trung vào xe độ chế, xe lôi, xe kéo tự phát là những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn.

Sáng cùng ngày, các tổ công tác bố trí trên nhiều tuyến đường để kiểm soát hành vi thay đổi kết cấu phương tiện, sử dụng xe tự chế tham gia giao thông.

Khoảng 8 giờ 40, trên đường Thế Lữ, tổ công tác phát hiện ông TSR (44 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy kéo theo thùng hàng hai bánh. Qua kiểm tra, ông R không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

CSGT Tân Túc dừng kiểm tra một xe máy kéo thùng hàng tự chế trên đường Thế Lữ, phát hiện nhiều vi phạm về đăng ký và giấy phép lái xe, lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến 9 giờ 10, trên đường Lương Ngang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông NTL (45 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe không gắn biển số, thiếu gương chiếu hậu. Ông L không xuất trình được giấy đăng ký xe nên bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.

Tổ công tác kiểm tra phương tiện không gắn biển số, gương chiếu hậu trên đường Lương Ngay, tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan, bị lập biên bản và tạm giữ xe theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 9 giờ 55, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ tuần tra phát hiện ông NCT (46 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển xe máy lắp thêm hai bánh phía sau sai quy định, không biển số. Ông T thừa nhận vi phạm, cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên sử dụng xe tự chế và cam kết rút kinh nghiệm.

Một người điều khiển xe máy lắp thêm hai bánh phía sau sai quy định bị phát hiện trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân. Thời gian tới, Trạm CSGT Tân Túc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Cán bộ Trạm CSGT Tân Túc hướng dẫn, tuyên truyền cho nhiều trường hợp vi phạm trong buổi làm việc. Ảnh: PHẠM HẢI

Tang vật được niêm phong, ghi chú rõ ràng để tiện theo dõi, xử lý. Ảnh: PHẠM HẢI

Người vi phạm ký biên bản và cam kết không tái phạm. Ảnh: PHẠM HẢI

Xe độ chế, thay đổi kết cấu bị niêm phong, tạm giữ theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI