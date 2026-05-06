TP.HCM: Trạm CSGT Tân Túc ra quân xử lý xe độ chế, xe kéo tự phát

Ngày 6-5, Trạm CSGT Tân Túc (Phòng PC08, Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Tân Nhựt ra quân tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng tập trung vào xe độ chế, xe lôi, xe kéo tự phát là những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn.
Sáng cùng ngày, các tổ công tác bố trí trên nhiều tuyến đường để kiểm soát hành vi thay đổi kết cấu phương tiện, sử dụng xe tự chế tham gia giao thông.
Khoảng 8 giờ 40, trên đường Thế Lữ, tổ công tác phát hiện ông TSR (44 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển xe máy kéo theo thùng hàng hai bánh. Qua kiểm tra, ông R không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.
Đến 9 giờ 10, trên đường Lương Ngang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông NTL (45 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe không gắn biển số, thiếu gương chiếu hậu. Ông L không xuất trình được giấy đăng ký xe nên bị lập biên bản, tạm giữ phương tiện.
Khoảng 9 giờ 55, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, tổ tuần tra phát hiện ông NCT (46 tuổi, quê Quảng Nam) điều khiển xe máy lắp thêm hai bánh phía sau sai quy định, không biển số. Ông T thừa nhận vi phạm, cho biết do hoàn cảnh khó khăn nên sử dụng xe tự chế và cam kết rút kinh nghiệm.
Trong buổi ra quân, lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân. Thời gian tới, Trạm CSGT Tân Túc tiếp tục tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.