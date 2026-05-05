Tạm giữ hình sự 1 người nước ngoài lái xe khi say xỉn tông chết người 05/05/2026 14:44

(PLO)- Sau khi uống rượu bia, người đàn ông quốc tịch Nga lái xe máy đã tông chết người phụ nữ đi bộ qua đường.

Ngày 5-5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Smoliakov Konstantin (35 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Cảnh sát làm việc với Smoliakov Konstantin. Ảnh: AB

Thông tin ban đầu, rạng sáng 4-5, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, Smoliakov Konstantin lái xe máy về nơi lưu trú. Khi đến quảng trường 2-4, Smoliakov Konstantin tông vào một phụ nữ đang đi bộ qua đường làm nạn nhân tử vong.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Smoliakov Konstantin ở mức 268,8 mg/100 ml, vượt rất cao so với quy định cho phép. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người đàn ông này không làm chủ được tốc độ khi lái xe.