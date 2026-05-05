Vụ tử vong trong ô tô ven Quốc lộ 27C: Phát hiện chai thuốc trừ sâu đã mở nắp 05/05/2026 09:03

(PLO)- Nam thanh niên được phát hiện đã tử vong trong ô tô con màu trắng đậu ven Quốc lộ 27C, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vẫn đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong ô tô đậu ven Quốc lộ 27C thuộc địa phận xã Nam Khánh Vĩnh.

Nam thanh niên được phát hiện tử vong trong ô tô. Ảnh: AB

Trước đó, khoảng 7 giờ 45 ngày 4-5, người dân ở thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh phát hiện một người đàn ông tử vong bên trong chiếc ô tô màu trắng biển số tỉnh Khánh Hòa đang ven Quốc lộ 27C đoạn trước cổng trường Tiểu học và THCS Cầu Bà, nên báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với VKSND Khu vực 3 - Khánh Hòa, Công an xã Nam Khánh Vĩnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhân được xác định là anh NTH (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ một chai nhựa thuốc trừ sâu và một nắp nhựa màu xanh đã bị bung nắp.

Sau khi hoàn tất các hoạt động khám nghiệm, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.