Tặng giấy khen 3 cá nhân khống chế kẻ giết vợ, giải cứu cháu nhỏ 9 tháng tuổi 05/05/2026 08:53

(PLO)- Sau khi dùng dao đâm vợ tử vong, Bùi Đặng Châu ôm con nhỏ chín tháng tuổi bỏ trốn. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế, giải cứu cháu bé an toàn.

Ngày 5-5, lãnh đạo UBND xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa cho biết Chủ tịch UBND xã này vừa quyết định tặng giấy khen cho ba người thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vì đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Ba người được tặng bằng khen, gồm ông Nguyễn Hữu Minh Phúc, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Thủy Ba; ông Dương Quốc Tỉnh, Tổ phó Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Thủy Ba và ông Tôn Đức Hòa, Tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Cửa Tùng.

Lãnh đạo UBND xã Cam An tặng bằng khen cho ba cá nhân. Ảnh: CA

Trước đó, trưa 18-4, Bùi Đặng Châu (31 tuổi, ngụ xã Cam Lâm) đi ăn giỗ tại nhà cậu ruột ở xã Cam Lâm thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Hai người sau đó nhắn tin cãi vã qua lại.

Châu sau đó chạy xe từ xã Cam Lâm về nhà mẹ vợ là bà ĐTP (55 tuổi) ở xã Cam An.

Do đang bực tức, Châu đi xuống bếp lấy một con dao, tấn công nhiều lần vào người vợ là chị HTTT (27 tuổi) khiến nạn nhân tử vong.

Thấy con gái bị đâm, bà P vào can ngăn cũng bị Châu dùng dao đâm trúng vào vùng hông. Sau khi gây án, Châu ôm con ruột chín tháng tuổi bỏ trốn.

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế Bùi Đặng Châu, giải cứu cháu bé. Ảnh: CA

Nhận được tin báo, Công an Cam An huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng an ninh, trật tự trên địa bàn bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị hại đi cấp cứu, truy bắt nghi phạm.

Đến 16 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng xác định, khống chế nghi phạm tại đường gom dân sinh gần cầu vượt cao tốc thuộc thôn Suối Cát, xã Cam Hiệp, cách hiện trường khoảng 2,2 km, đồng thời giải cứu cháu bé an toàn.