Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi ở Đà Nẵng 05/05/2026 18:00

(PLO)- Nhóm người móc nối, mua bán người dưới 16 tuổi để phục vụ quán karaoke ở Đà Nẵng.

Ngày 4-5, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Diệp (36 tuổi, ngụ xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) cùng năm người khác liên quan để điều tra hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt, giữ người trái pháp luật.

Công an đọc lệnh giữ người. Ảnh: CA

Theo Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một số tụ điểm karaoke tại các khu vực vùng lõi đô thị cũ như Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành thường xuyên tuyển dụng nhân viên nữ để phục vụ khách đến hát khi có nhu cầu, các tụ điểm này thường xuyên trao đổi, sang nhượng nhân viên nữ.

Ngày 1-5, Phòng Cảnh sát hình sự nắm được thông tin cháu NNTG (14 tuổi) bị ép buộc phục vụ tại quán karaoke TV có địa chỉ tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vừa trở về nhà vào ngày 30-4.

Hiếu, Thanh và Diệp. Ảnh: CA

Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã vận động người thân đưa nạn nhân đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra; đồng thời triển khai lực lượng xác minh, truy xét các đối tượng liên quan tại nhiều xã, phường thuộc TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi.

Do nạn nhân còn nhỏ tuổi, tâm lý hoảng loạn nên thông tin trình bày rất rời rạc, nạn nhân chỉ biết tên hoặc biệt danh đối tượng nên công tác khai thác ban đầu gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo đơn vị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia, chỉ sau 12 giờ tiếng đồng hồ từ thời điểm tiếp nhận, các tổ công tác đã làm rõ nội dung vụ việc, triệu tập làm việc với 11 nghi can liên quan.

Làm việc với công an, những người này khai báo nhỏ giọt, quanh co. Tuy nhiên, với các bằng chứng không thể chối cãi, những người này đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Bảo và Huy. Ảnh: CA

Bước đầu cơ quan công an xác định sáu người trực tiếp thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và bắt giữ người trái pháp luật đối với nạn nhân gồm Nguyễn Thị Diệp, Trần Thái Bảo (20 tuổi), Dương Minh Thanh (32 tuổi), Lâm Gia Huy (21 tuổi, cùng ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng), Trương Đình Hiếu (36 tuổi), Đặng Quang Hậu (24 tuổi, cùng ngụ đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thanh, Bảo, Huy đã bắt giữ trái pháp luật, đánh đập, ép buộc cháu G làm việc để trả nợ.

Sau đó, thông qua Diệp, nhóm này đã chuyển giao nạn nhân cho Hiếu và Hậu để tiếp tục bóc lột, cưỡng ép lao động tại quán karaoke.