Nhóm thanh niên cầm hung khí chạy xe máy gây rối ở Nha Trang

Sáng 6-5, lãnh đạo Công an phường Bắc Nha Trang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí, chạy xe máy lạng lách trên đường phố.
Thông tin ban đầu, khuya 5-5, nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên năm xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, tay cầm theo hung khí tự chế chạy xe tốc độ cao, lạng lách ở khu vực đường phố thuộc phường Bắc Nha Trang.
Một thành viên trong nhóm dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Đoạn clip ghi rõ mặt một số thanh niên trong nhóm và cả biển số xe tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã lập tức gây nhiều phản ứng từ dư luận. Người dân hết sức bức xúc về hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.