Nhóm thanh niên cầm hung khí chạy xe máy gây rối ở Nha Trang 06/05/2026 09:51

(PLO)- Nhóm thanh niên khoảng 10 người chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo hung khí, lạng lách trên đường phố ở Nha Trang.

Sáng 6-5, lãnh đạo Công an phường Bắc Nha Trang cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, truy xét nhóm thanh niên cầm hung khí, chạy xe máy lạng lách trên đường phố.

Nhóm thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách trên phố. Ảnh: MT

Thông tin ban đầu, khuya 5-5, nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên năm xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm, tay cầm theo hung khí tự chế chạy xe tốc độ cao, lạng lách ở khu vực đường phố thuộc phường Bắc Nha Trang.

Một thành viên trong nhóm dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Đoạn clip ghi rõ mặt một số thanh niên trong nhóm và cả biển số xe tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Nhóm thanh niên này còn cầm theo hung khí khiến người dân sợ hãi. Ảnh: MT

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã lập tức gây nhiều phản ứng từ dư luận. Người dân hết sức bức xúc về hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.